Você sabe onde estacionar?

Com a cidade mais movimentada neste verão, um velho problema volta a tirar o bom humor de quem está veraneando em Guarapari. Pode demorar cerca de meia hora para encontrar uma vaga para o carro, dependendo de onde o veranista esteja. “É muito estressante vir para se divertir e ter que gastar um bom tempo procurando vaga. A gente entende que a cidade está cheia. Mas a fiscalização dos rotativos poderia ser mais eficaz”, afirma a engenheira Luiza Ribeiro, de Belo Horizonte, que ficou rodando com o carro por vinte minutos na Praia das Virtudes para conseguir uma vaga.

Foi também o que aconteceu com o técnico de informática Paulo de Souza, que gastou um bom tempo atrás de uma vaga na Praia do Morro. “Cheguei com a família há cerca de meia hora e só agora consegui encontrar uma vaga. Mas honestamente eu nem reclamo, porque pelo menos agora a cobrança do estacionamento está suspensa e a guarda tem fiscalizado bem”.

Ele tem razão. A cobrança do estacionamento rotativo nos bairros Muquiçaba e Praia do Morro está suspensa pelos próximos três meses. A medida está no Decreto 023/2017, assinado pelo prefeito Edson Magalhães, que estabelece um estudo de viabilidade técnica sobre o contrato de concessão do serviço pela empresa Vista Group Network.

De acordo com o decreto, o serviço foi suspenso nestes locais porque a Secretaria de Fiscalização constatou possíveis irregularidades praticadas pela empresa. A prefeitura informou que a cobrança realizada na Praia do Morro é indevida e que a empresa já foi notificada. Fiscais estão sendo colocados na região para verificar as ocorrências.

A equipe do Mania de Saúde constatou que, de fato, existem fiscais na Praia do Morro, informando os turistas da suspensão do pagamento. Ainda segundo a prefeitura, quem for cobrado poderá ter o reembolso, procurando a empresa para receber.

Confira a nota oficial da Prefeitura informando sobre a suspensão: “O decreto 023/2017, do dia 11 de janeiro de 2017, determina a suspensão do sistema do rotativo na Praia do Morro e Muquiçaba, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação, para que sejam adotados estudos de viabilidade técnica no que concerne a ampliação do sistema de estacionamento rotativo nas vias e logradouros públicos do Município, a ser estruturado pela Secretaria Municipal de Fiscalização (SEMFIS) concomitante com a Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFA). A medida foi adotada em decorrência da atual administração do município, por meio da Secretaria de Fiscalização, ter apontado e constatado irregularidades, possivelmente praticadas pela empresa concessionária de serviço público, Vista Group Network Sistemas de Empreendimento (VGN)”.

Até o fechamento desta edição, nossa reportagem não conseguiu contato com a empresa.

Texto produzido em: 23/01/2017