Vimos & Ouvimos - Novembro 2016

O calor chegou e as pessoas já procuram as belezas naturais da região para relaxar e se refrescar. Na foto, a turma se encanta com as belezas do Imbé, em Campos. No Noroeste, muitos já buscam as cachoeiras de Varre-Sai e municípios vizinhos

O Natal já chegou

Cidades como Campos, Itaperuna e Macaé já começam a ver alguns estabelecimentos comerciais apresentando decorações natalinas. Embora a medida tenha surpreendido as pessoas, os comerciantes já projetavam adiantar o clima de fim de ano, a fim de promover melhor as vendas ligadas à data. O bom é que, em muitos casos, além de promoções, o consumidor pode usufruir de vários eventos voltados para a família, como ocorrem nos shoppings da região.

Turismo em alta

Enquanto o poder público do interior fluminense sofre para dar um maior incentivo ao turismo, pela escassez de recursos ou por prioridades orçamentárias, vários cidadãos estão reavivando lugares de grande beleza no Noroeste Fluminense ao promoverem passeios de bicicleta, trilhas ecológicas ou mesmo encontro entre amigos. Montanhas, cachoeiras e estradas vicinais de Varre-Sai e Porciúncula, por exemplo, atraem ciclistas e corredores independentes, que combinam eventos via Whatsapp e divulgam vídeos e imagens nos grupos. Alguns dos eventos contam, inclusive, com apoio da iniciativa privada. Ponto para a cidadania!

O amor está no ar!

Tem surgido, no Facebook, uma série de anônimos de Campos promovendo um “cupido amoroso”, por meio da página do personagem “Campista Polêmico”. São pessoas que se encantam com alguém na rua e mandam mensagem para a página, pedindo informações ou o link do perfil dela na rede social.

Os cupidos têm promovidos debates acalorados, muitos, bem-humorados, sobre o flerte entre pessoas em situações prosaicas no dia a dia. Com um detalhe: a maioria das mensagens partem de mulheres.

O inimigo continua à solta

As autoridades de saúde são unânimes: o combate ao mosquito aedes aegypti não acabou. Um dos períodos mais críticos está se aproximando e todo mundo deve se mobilizar para combater os focos agora. Faça a sua parte!

Potencial gastronômico

Comer bem está na moda. Basta verificar o sucesso da culinária na TV brasileira. Pelo interior fluminense, diversas cidades mantém eventos tradicionais ligados ao setor, como o Festival do Quibe, em Italva, e o Festival do Vinho, em Varre-Sai, só para citar alguns exemplos. Mas vários leitores sugerem a realização de eventos menores durante o ano, para criar um calendário mais extenso.

Isso já acontece em Campos, com festivais culinários no Farol e o Food Truck. Lembrando que o setor de restaurantes é um dos que mais crescem no Estado, conforme dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Expertise, então, é o que não falta. Mão de obra também.