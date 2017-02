Vimos & Ouvimos - Fevereiro 2017

No litoral do Sul do Espírito Santo e Norte do Estado do Rio, uma galera da Faculdade Redentor distribuiu brindes e informações sobre a Faculdade que, além de fazer amigos e profissionais, foi considerada pelo MEC como a melhor faculdade do Brasil com mais de 12 cursos avaliados. No Espírito Sando, a turma passou por Marataízes, Itaoca, Anchieta, Iriri, Piúma e, em Guarapari, estiveram em Meaípe, Bacutia, Praia do Morro, Praia das Castanheiras e outras. No litoral fluminense, estiveram em Grussaí, Atafona, Açu, Guaxindiba, Barra do Itabapoana, Gargaú, Sossego, Manguinhos e Farol de São Thomé.