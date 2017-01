Vigilância redobrada no verão

O verão chega e traz de brinde as férias escolares. As crianças passam mais tempo em casa e, muitas vezes, isso significa um período maior “sem vigilância”. Mas é preciso redobrar os cuidados com elas nesta época, principalmente com relação a saúde, aumentando principalmente a hidratação.

Dra. Bianca Bairral Blanc é cardiologista pediátrica e fala sobre algumas ocorrências comuns neste período. “A gente recebe muitas crianças com diarreia, vômitos, desidratação ou algum problema digestivo relacionado à alimentação inadequada na rua. Por conta da temperatura elevada, muitas vezes as crianças acabam comendo em lugares inapropriados. Nessa época do ano, existem alguns tipos específicos de viroses que também podem levar a esse quadro clínico de diarreia e vômitos. No ambiente de praia, é preciso tomar cuidado com a insolação e não tomar sol em horários considerados inadequados (entre 10h e 16h). Outro erro comum é não usar protetor solar e não se hidratar no momento de exposição ao sol. As pessoas ainda têm o hábito de levar animais para a praia, que acabam defecando ali e as crianças podem entrar em contato com aquela areia contaminada. Pode ocorrer algum tipo de infecção por conta disso”, disse.

Outra dica importante da pediatra é sobre a importância de beber água. “Quando a gente fala em hidratação é importante destacar que estamos falando de água. Muitas vezes os pais dão refrigerante, guaraná natural, sorvete, mas esquecem do principal. Na criança que ainda mama no peito, o aleitamento materno é fundamental. Já as crianças maiores podem tomar água de coco”.

Dra. Bianca faz ainda um último alerta para o final do ano. “Nesse período, o que a gente costuma ver muito em pronto-socorro são queimaduras, provocadas por fogos de artifício, churrasqueira. Falando de viagem, é sempre importante destacar o uso do cinto de segurança e da cadeirinha do bebê. É bom sempre levar um antitérmico e um termômetro para conseguir monitorar o básico do quadro clínico de uma criança. Qualquer alteração mais séria, leve-a ao pronto-socorro”, finaliza.

Texto produzido em: 18/11/2016