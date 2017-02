Uma viagem no tempo

Quem entra numa barbearia, geralmente encontra um ambiente arejado, com pisos comuns, quase sempre brancos, cadeiras convencionais e outros objetos típicos do ramo. Mas, em Itaperuna, o público masculino parece fazer uma verdadeira viagem no tempo ao entrar num estabelecimento diferente: o barber shop.

Considerado uma tendência nos grandes centros, o barber shop possui os mesmos serviços das barbearias tradicionais, mas dispõe de uma série de sofisticações, tanto nos produtos, quanto no atendimento e, claro, na decoração.

Nesse quesito, os barber shops dão um show. Eles se inspiram em ambientes vintage, rústicos, quase sempre inspirados em filmes ou séries antigas, além de ícones da cultura pop, criando assim um espaço único, atrativo, dinâmico e, também, moderno.

Em Itaperuna, o proprietário Matheus Peres colhe os frutos desse investimento. Ele, que está no ramo há menos de dois anos, abriu um barber shop na área central de Itaperuna e se espelhou nos modelos americanos, tão famosos mundialmente. Por lá, o visitante se depara com relógio, quadros com temáticas dos Beatles, motos e carros antigos, além de usufruir de TV de Led, ar-condicionado, wi-fi, frigobar e sofá de couro, tudo em grande estilo. Se não fossem os instrumentos de barbearia, os desavisados poderiam achar que se trata de um pub. Mas não: é, sim, uma barbearia.

“O objetivo do barber shop é prestar um serviço diferente do convencional e isso começa pelo próprio ambiente de trabalho”, diz Peres. “Sempre gostei de fugir do lugar comum. Quando decidi investir na profissão, logo quis fazer um barber shop. Pesquisei bastante e fui moldando todo o espaço de acordo com esse objetivo. Deu certo. Os clientes gostam demais. Acabam se tornando amigos. Muitos deles, às vezes, nem precisam cortar o cabelo ou a barba, mas passam aqui para bater um papo, curtir o espaço, porque é realmente aconchegante. Isso influi no atendimento. A ideia não é dispor de um local burocrático e frio, mas de um ambiente amigável, estiloso, confortável, que realmente deixe a pessoa satisfeita de ter vindo aqui”.

O empresário e cliente Célio Fernando partilha da opinião de Peres. “A recepção é fantástica, me sinto muito bem quando estou aqui. A equipe é bastante profissional e o espaço é diferenciado. Acaba sendo até um prazer vir ao barber shop, não é apenas uma obrigação do dia a dia. Por isso está fazendo sucesso”.

Outras cidades também estão seguindo a tendência, o que promove um convívio saudável entre a modernidade “retrô” dos barber-shops e as barbearias tradicionais. Mas o importante, independente do espaço, é sempre o atendimento, como finaliza David Simeão Martins Ribeiro, também profissional do barber shop. “A gente prima pelo clima de amizade, de descontração e extroversão. O cliente precisa se sentir acolhido. Até porque ele é mais do que cliente, é um amigo. Tratá-lo assim faz toda a diferença”.

Texto produzido em: 23/01/2017