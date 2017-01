Um novo conceito de Medicina na região

Pessoas de todas as idades que desejam cuidar da saúde para fins de prevenção ou tratamento de doenças sempre se perguntam: por que não resolver tudo em um só lugar? Em muitos casos, os pacientes têm que ir a dois ou mais médicos especialistas e acabam agendando horários em dias totalmente diferentes, além de passarem pelo mesmo percalço na hora de marcar os exames. Isso torna um simples check-up em um processo demorado e cansativo. A boa notícia é que, em Campos, uma clínica decidiu combater esse problema reunindo tudo em apenas um lugar. Trata-se da Clínica Pró-Life.

Inaugurada em agosto de 2014, a Pró-Life reúne diversas especialidades em seu local de atendimento, no Medical Center, sala 312. Lá, o paciente pode ser atendido nas áreas de clínica médica, cardiologia, pediatria, pneumologia pediátrica, neurologia, gastroenterologia, ecocardiografia, ultrassonografia vascular, ultrassonografia geral, psiquiatria, nutrição, videolaparoscopia e cirurgia geral e ecocardiograma pediátrico. Além disso, a Pró-Life conta com teste ergométrico computadorizado, holter 24 horas, M.A.P.A (holter de pressão), eletroencefalograma, eletrocardiograma, ecocardiograma colorido, check up cardiológico, monitor de eventos e actigrafia.

Como se não bastasse, a clínica inovou e, a partir de março, oferecerá o check-up executivo, serviço bastante requisitado em grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo por quem não pode perder muito tempo na agenda para avaliar a saúde. É o que explicam dois dos sócios da Pró-Life, Dr. João José do R. Barros Júnior e Dra. Rita C. Berriel. “A Pró-Life foi criada com o objetivo de integrar todas as especialidades num só local, para que o paciente pudesse ter sua vida facilitada. Vindo aqui, ele vai encontrar o clínico, o cardiologista, o gastroenterologista, o cirurgião, o pediatra, a nutricionista, entre outros profissionais. Agregado a isso, ele também faz os exames aqui, sem precisar se deslocar para outro ambiente. E, a partir de março, vamos aprimorar ainda mais esse serviço, implementando o check up executivo. Ao marcá-lo, o paciente faz o Raio X, o exame de sangue, já vem com eles para cá e, com isso, reservamos os horários em uma manhã. Às 9h ele passa pelo gastroenterologista, às 9h30 faz o ultrassom, às 9h45 realiza o ecocardiograma, às 10h faz o teste ergométrico, às 11h passa pela endoscopia, volta ao gastroenterologista e vai embora com o check-up pronto”.

Outra novidade, segundo os médicos, será o teste cardiopulmonar. “Ele é recomendado para atletas amadores ou profissionais. O teste verifica a função do coração e do pulmão ao mesmo tempo. Com isso, jogadores, futebolistas de fim de semana, ciclistas, corredores etc. podem ver sua condição cardiopulmonar e, assim, praticar seu esporte com segurança. Essa é uma novidade que também estará disponível em março”.

Dr. João lembra, ainda, o pioneirismo da Pró-Life ao trazer novidades na área da saúde. “Fomos a primeira clínica do interior do estado a ter o Monitor de Eventos, que detecta as falhas do coração, as chamadas arritmias, num período maior de tempo. Com isso, a pessoa fica 7, 10 ou 14 dias com o aparelhinho e ele vai registrando as falhas e os batimentos do coração. Muito diferente de fazer esse monitoramento em apenas um dia, pois, muitas vezes, pode não haver ocorrência alguma. Faz um ano que somos pioneiros nesse serviço no interior do estado. Muitas pessoas de fora estão vindo aqui fazer esse exame”.

Com direção de Dr. João José do R. Barros Júnior, Dra. Maria Bernadeth Wagner R. Barros, Dra. Rita C. Berriel e Dr. Flávio Berriel Abreu, a Pró-Life atende os convênios Unimed, Petrobras, Assefaz, Medservice, Postal Saúde e Saúde Caixa.

Texto produzido em: 10/12/2016