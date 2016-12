Um ano de grandes conquistas

O ano de 2016 foi mais do que brilhante para a Faculdade Redentor. A instituição viu seu ensino se expandir pelo país com a unidade de Paraíba do Sul, os cursos de pós-graduação e o Ensino a Distância, além de ter sido autorizada pelo MEC a abrir mais vagas no curso de Medicina, devido aos bons resultados nos processos avaliativos. Ao mesmo tempo, a atenção básica do curso de Medicina está servindo de modelo para todo o país e mudou a realidade do bairro Surubi, em Itaperuna. Isso para não falar dos outros cursos da área da saúde e da tecnologia, além das engenharias, cujos recém-formados vêm conquistando espaço de destaque no mercado de trabalho.

Tudo isso serviu de tema para uma conversa com a diretora Dra. Cláudia Boechat, na sede do CACI. Ela traçou, para o Mania de Saúde, um panorama da realidade atual da Redentor, que continua transformando, para melhor, o cotidiano (e a economia) da nossa região. Vale a pena conferir.

Mania de Saúde – Já que estamos no CACI, vamos começar falando um pouco sobre a clínica.

Dra. Cláudia Boechat – Nós começamos o CACI com o objetivo de dar atendimento terapêutico, principalmente para crianças com autismo. Mas, para o ano que vem, estamos nos organizando para sermos mais escola. Até começamos algo este ano, pois tivemos prefeituras interessadas em parcerias para a criação de centros de autismo nos municípios. Infelizmente, a eleição no meio do caminho complicou um pouco esse processo. Mas a ideia agora é receber as pessoas aqui, para que elas fiquem por volta de duas semanas dentro do “centrinho”, acompanhando, na prática, como é feito o atendimento. Este ano também começamos com os intensivos, em que a criança fica a semana inteira aqui, passa pela neuropediatra, faz a avaliação com a fonoaudióloga, a nutricionista e leva uma devolutiva com as orientações para a família. Começamos ainda o chamamento público para aumentarmos os atendimentos pelo SUS.

Mania de Saúde – Falando um pouco sobre o Colégio Redentor, foi um ano produtivo? A chegada do Ensino Infantil movimentou a escola?

Dra. Cláudia Boechat – O Ensino Infantil era um desejo antigo, mas faltava espaço. Então, fizemos as obras necessárias e continuamos aumentando nossa área para, no ano que vem, termos a escola em tempo integral. Em 2016, demos início à Educação Infantil e houve um crescimento bastante significativo. A novidade para o início do próximo ano é que fechamos uma parceria com a International School, que é um modelo de projeto bilíngue. Então, além do período de uma hora que o Colégio já oferecia, será acrescentado mais uma hora no contraturno, somando dez horas de inglês por semana. O material é muito bonito e atrativo para as crianças e adolescentes. Realmente dá vontade de aprender. Outro aspecto de grande sucesso na escola este ano foi a repercussão do RedFest. É muito bom ouvir dos pais que as crianças tímidas se soltam quando estão no palco, cantando, dançando, trabalhando com arte. É importante destacar que esse trabalho não é realizado no horário da aula. Eles se preparam por meio da Educação Física e da Música e os próprios professores se dispõem a trabalhar fora do horário para realizar uma apresentação tão bem-feita quanto a que vimos este ano.

Mania de Saúde – Na Faculdade Redentor, além da consolidação do curso de Medicina, houve a chegada do curso de Psicologia. Como isso repercutiu na instituição?

Dra. Cláudia Boechat – O curso de Medicina teve um grande destaque e é muito bom ver como ele está sendo conduzido pelo grupo de professores, que é extremamente dedicado e competente. Um exemplo é o trabalho realizado pelo professor Dr. Paulo Apratto nos PSFs, que é a veia principal do curso, seguindo a determinação do Ministério da Saúde e da Educação para cursos de medicina. Ou seja: o médico que olha não apenas a doença, mas tudo o que envolve o paciente. Os alunos estão muito envolvidos. O Dr. Paulo foi um dos criadores do Médico de Família em Niterói. Ficou um tempo em Cuba aprendendo, voltou e implantou o projeto naquela cidade. Então, é alguém com muito conhecimento de causa. Já o curso de Psicologia também veio na hora certa, porque a Denise, que é a coordenadora, trabalha junto com o Paulo Apratto na Saúde da Família, estando muito envolvida também. Os alunos de Psicologia já estão vindo à Clínica conhecer o trabalho. Isso é muito bom. Este ano, saiu o credenciamento da unidade de Paraíba do Sul, que terá início no ano que vem, com cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Arquitetura e Serviço Social. Estamos ainda no processo para a faculdade se transformar em Centro Universitário, o que é uma outra grande conquista.

Mania de Saúde – A Faculdade ainda oferece a possibilidade de o graduando continuar os estudos após a formatura.

Dra. Cláudia Boechat – Para a Pós Lato-Sensu, este ano também foi um divisor, porque entramos muito firmes nos cursos de Ensino a Distância (a faculdade foi credenciada no ano passado). Não queríamos fazer um curso em que o professor apenas grava a aula e o aluno assiste. Então, fazemos da seguinte forma: o professor grava na sua própria casa, com um kit de orientação e o próprio professor é o tutor das disciplinas. Isso deixou o curso muito mais dinâmico. Fechamos uma parceria com a Sociedade Médica de Pneumologia e oferecemos esse curso para médicos. Temos ainda o curso de Nutrologia e o curso de Nutrição Funcional, que são duas áreas distintas, com crescimento interessante, além de outros cursos na área de saúde. A Faculdade Redentor, como se vê, está sempre se expandido – e com qualidade, o que é mais importante.

Texto produzido em: 11/11/2016