Tratamento oncológico ao alcance de todos

O tratamento do câncer é uma das grandes chagas da saúde pública brasileira. A cada momento, vemos na televisão alguma notícia negativa sobre o tema, seja referente às filas de espera intermináveis, seja sobre a falta de médicos ou de aparelhos, só para citar os casos mais recorrentes. Isso para não falar das pessoas que não conseguem sequer encontrar tratamento nos municípios onde moram ou nas proximidades, justamente num tempo onde o câncer acomete mais pacientes a cada ano.

Campos dos Goytacazes, no entanto, pode se orgulhar de um importante aliado na luta contra o câncer, que está instalado nas dependências do Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA). Trata-se do Serviço de Radioterapia de Intensidade Modulada e do RapidArc, tecnologia de ponta no tratamento oncológico. O serviço, além de moderno, possui vagas disponíveis para tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e sem demora no atendimento.

A Radioterapia no HEAA se diferencia pelo uso da tecnologia do RapidArc, que é empregada, por exemplo, em hospitais como o Albert Einstein. Ela concentra a radiação especificamente no local de tratamento, diminuindo e até eliminando os efeitos colaterais, o que promove maior qualidade de vida ao paciente, independente do câncer enfrentado.

Isso explica porque o serviço disponível em Campos é tão relevante, como afirmam Dr. Paulo Lázaro Garcia, físico médico, e Dr. Fabiano de Oliveira Gonçalves, médico radioterapeuta, integrantes da equipe do serviço de Radioterapia. “É comum vermos, no Brasil, quadros negativos referentes ao tratamento do câncer. Felizmente, Campos se distingue nesse quesito. A radioterapia de intensidade modulada, além de ser um dos tratamentos mais modernos no setor, está disponível pelo SUS, com um atendimento rápido e de excelência para a população. Até agora (final de novembro), o serviço conta com 615 pacientes atendidos, sejam aqueles tratados ou em tratamento. Os tipos de câncer mais frequentes continuam sendo o câncer de próstata e o câncer de mama. Mas há vários outros em tratamento, incluindo aí pacientes com metástase, que já convivem com o câncer há tempos. Nesses casos, o trabalho é mais paliativo. Mas, ainda assim, de grande relevância, pois a tecnologia não ocasiona efeitos colaterais. Esse é o maior diferencial”, frisaram.

Mas há outros. Além da tecnologia, o serviço possui um corpo de profissionais técnicos e altamente qualificados, cuja atuação está voltada não só para a execução do serviço, como, principalmente, para o atendimento bem realizado. “A gente continua com a filosofia de tratar o paciente sob o olhar da humanização. Uma consulta costuma durar 50 minutos ou mais e o tratamento é rápido. Em curto espaço de tempo, já começamos a tratar. A pessoa faz a consulta e logo já marca a tomografia. É tudo o que a saúde pública precisa: olhar todas as necessidades do paciente e intervir de forma rápida e eficaz”, declararam os profissionais, lembrando que pessoas de outras cidades e estados também procuram o serviço do HEAA.

A demanda reprimida para o tratamento radioterápico no Brasil, como se sabe, é incalculável. É um alento, portanto, ver Campos e região sendo beneficiadas por um serviço desse porte, por meio do SUS, mesmo com o universo de dificuldades existentes na área médica. O paciente oncológico, aqui, só tende a ganhar. O futuro da saúde pública também.

Texto produzido em: 11/12/2016