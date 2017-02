Sua vida resguardada

Sol, mar, diversão. Quem veraneia sabe que, quando se está na praia, tudo conspira para o bem-estar das famílias. Mas, mesmo com todos os benefícios, é importante tomar alguns cuidados para que o período de férias não se torne uma grande dor de cabeça, especialmente quando há crianças, idosos ou gestantes curtindo o litoral.

Os guardas vidas Ricardo Marques e Allan Rodrigues, que atuam na Praia dos Namorados e nas Castanheiras, em Guarapari, destacam algumas precauções a serem tomadas pelos veranistas. “Em primeiro lugar, todo banhista deve levar em conta as características daquele ambiente, pois cada praia possui as suas especificidades. Nas Castanheiras, por exemplo, há um volume acentuado de pedras, que muitas vezes nem ficam aparentes. O banhista precisa tirar dúvidas ou buscar informações conosco, além de se atentar para a sinalização. É essencial divulgar isso porque, hora ou outra, vemos pessoas sofrendo tombos em alguma pedra e se machucando. Quando vamos ao local, fica nítido que a pessoa chegou até ali confiando apenas em si mesma. Ou seja: se ela tivesse buscado orientação, não chegaria até ali desprevenida, nem sofreria o acidente”, conta Ricardo.

A atenção redobra, segundo ele, quando as crianças estão na praia. “Os pais são cuidadosos e, felizmente, quase nenhum problema tem ocorrido este ano. Mas já aconteceu dos pais se descuidarem e a criança se perder entre os banhistas e algumas chegarem até às pedras. O Guarda Vidas, obviamente, entra em ação, com responsabilidade e segurança, porque casos com criança sempre são delicados. Por isso fazemos todo um trabalho de conscientização com os pais para realmente ficarem de olho nas crianças em todos os momentos”, orienta. “O mesmo ocorre com as gestantes e os idosos, que são numerosos em Guarapari. Em todas as praias, há a presença do Guarda Vidas, sempre disposto a conversar, orientar e tirar dúvidas. Às vezes, numa simples conversa, o banhista saberá o melhor lugar para se banhar, o melhor horário para estar ali, entre outros detalhes. Prevenir é sempre melhor do que remediar”, ressaltou.

Texto produzido em: 23/01/2017