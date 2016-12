Sua festa com toda a energia!

O espaço para festas que o Recanto do Bosque oferece já é conhecido por todos. Este ano, o Mania de Saúde conversou com os Drs. Adilson Sarmet e Arthêmio Sarmet, que administram o espaço. O Recanto do Bosque é um dos poucos ambientes privados do interior do Estado do Rio de Janeiro que mantém em sua área um leque enorme de árvores e plantas nativas, muitas delas centenárias, o que confere a qualquer festa realizada ali um verdadeiro toque mágico.

Não é por acaso que a palavra “magia” seja bastante empregada durante os eventos no Recanto do Bosque, principalmente os casamentos, as festas de 15 anos, bailes de formatura e aniversários em geral, que encantam os realizadores da festa, mas mais ainda os que estão presentes nelas.

Para desfrutar as belezas do Recanto do Bosque, contudo, é preciso se antecipar, porque o espaço é concorrido e todo evento deve ser agendado previamente, como afirmam os proprietários. “Nossos espaços são procurados previamente e a agenda é apertada. Quanto mais o cliente se antecipar para reservar o seu dia, melhor. O importante é ele se programar para fazer a festa que deseja, porque o espaço propício, sem dúvidas, ele encontrará aqui”.

Dr. Arthemio contou ao Mania de Saúde, no mês passado, que o espaço está oferecendo ainda uma importante ferramenta para colaborar com a tranquilidade de noivos, noivas e aniversariantes que comemoram no local: gerador de energia. “Nosso gerador é de 75 KVA, acoplado à rede e com funcionamento automático em caso de falta de energia. É uma segurança a mais para quem está fazendo uma festa, que pode se programar com tranquilidade”.

Com uma infraestrutura completa para sediar eventos, com espaços amplos, cobertos, contando ainda com banheiros bem estruturados, cozinha e espaço para buffet, entre outros itens necessários aos profissionais do ramo, o Recanto do Bosque pode ser requisitado através dos telefones (22) 9949-0870, (22) 9981-2446 ou (22) 9236-6336.

Texto produzido em: 18/11/2016