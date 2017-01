Soluções completas para todos os ambientes

Quando uma pessoa fica doente, ela prefere acreditar na avaliação de um amigo, de um parente ou de um médico? Pois é. Essa pergunta é fácil de ser respondida. Nenhuma palavra é mais importante do que a do profissional apto a resolver aquele problema. Nada substitui o valor do parecer técnico. O mesmo acontece no mundo dos móveis planejados. Mesmo que haja milhares de conteúdos informativos disponíveis na internet, no celular e nas revistas, a palavra do arquiteto continua tendo um peso sem igual para o consumidor – e eles têm visto que a opção mais completa para os móveis planejados está em uma marca que prima por esta sensibilidade: a Romanzza Planejados.

Esta é a sensação que o Mania de Saúde teve ao conversar, no mês passado, com a arquiteta Thaís Izar Jacyntho, uma das sócias do Jacyntho Arquitetura. Há 6 anos atuando nos setores residenciais, comerciais e corporativos, Thaís explicou a nossa reportagem porque a Romanzza tem se destacado no mercado ao unir a alta tecnologia dos produtos à exclusividade de fabricar móveis planejados com soluções completas para todos os ambientes. A arquiteta, inclusive, pode falar com propriedade sobre o tema, já que, além de profissional, se tornou consumidora da Romanzza.

“O meu novo escritório já conta com os móveis planejados da Romanzza. Como cliente, posso dizer que estou totalmente satisfeita, principalmente pelo material. O produto da Romanzza é diferenciado. Ele conta com uma infinidade de cores, tanto na madeira, quanto na laca, no alto brilho, no vidro e nos estofados. Outra particularidade é a tecnologia empregada pela fábrica. Ela permite que haja uma personalização muito maior do que a concorrência. Eu, que estou no mercado, posso garantir isso”, declara a arquiteta, citando um caso em que a Romanzza se destaca nesse sentido. “Hoje, muitos apartamentos são pequenos. E, mediante aos espaços reduzidos, a Romanzza trouxe como solução um painel estofado com espessura de madeira, o que beneficia a decoração. Por exemplo: o quarto que tem uma passagem limitada na frente da cama não precisa abrir mão do painel. A Romanzza elaborou uma solução que supre essa necessidade – e com muita elegância. Sendo que ela oferece uma infinidade de opções tanto de modelos como de tecidos e tudo pode ser feito sob medida, o que é ótimo para o arquiteto e para o cliente”, disse Thaís. “O mesmo acontece em relação à guarda da cama. A Romanzza também se distingue da concorrência por dispor de portas estofadas que não limitam o projeto. Às vezes, o cliente abria mão de ter a guarda completa da cama justamente para deixá-la limitada e assim garantir o espaço para o interruptor nas laterais. Mas a Romanzza encontrou uma solução funcional e exclusiva, pois a guarda estofada contém interruptores embutidos, ficando imperceptíveis nas laterais. Isso possibilita fazer uma guarda de cama muito mais elegante. E o melhor, com variedade”.

Segundo Thaís, outro diferencial da Romanzza é o Painel Movie, um atrativo sem igual para muitos ambientes. “Além da variedade dos produtos, a Romanzza agrega tecnologia. O Painel Movie, por exemplo, é fixo e a TV fica dentro do painel. Isso otimiza o espaço, pois a televisão fica no próprio armário de quarto, por exemplo. Mas é só uma opção, pois há muitas outras. A Romanzza conta com uma tecnologia no sistema de ferragens que torna tudo muito mais personalizado. É fantástico o trabalho da fábrica. Sem dúvidas, a melhor opção para quem quer qualidade, seja em imóvel residencial ou corporativo”, confidenciou Thaís. “Estive na Feira de Milão, na Euro Cucina, com o grupo da Romanzza, e tudo o que vi de planejado na feira a Romanzza já tinha também. Isso, por si só, explica porque a marca consegue deixar o cliente totalmente satisfeito. Sempre”, finalizou.

Texto produzido em: 10/12/2016