Seu filho pode ser bilíngue!

Com a rotina agitada do dia a dia, os pais muitas vezes têm dificuldade de conseguir dar conta de cumprir com todos os compromissos dos filhos. Neste sentido, poder concentrar as atividades dos pequenos em um único lugar acaba sendo uma tremenda mão na roda. Por exemplo: já pensou se pudesse juntar o curso de inglês das crianças na escola que elas frequentam?

Em 2017, isso será realidade para os alunos do primeiro segmento até o sexto ano do Colégio Redentor, através da parceria firmada com a International School, tornando-se, portanto, a única escola internacional da região, como revela Vanessa de Almeida Xavier, secretária-geral da instituição. Ela contou à nossa reportagem como essa novidade chega à região. “Serão aulas diárias de uma hora. O conteúdo converge com aquilo que o aluno está aprendendo no colégio. Isso é importante destacar. Trata-se de uma linguagem bem comunicativa, em que o aluno vai aprender a ler, escrever, ouvir e falar em inglês. Tudo isso respeitando a faixa etária de cada um. O método é bastante lúdico. Tem, por exemplo, a sala de estudos com o Lego, onde os alunos precisam usar o idioma para explicar e entender os comandos daquilo que eles criam com o brinquedo. Desafios são propostos, como, por exemplo, construir uma ponte. A partir daí, eles vão explicar, em inglês, porque a ponte deu certo, porque não deu, como eles fizeram etc. Então, o aprendizado vai além de uma segunda língua. Eles aprendem a solucionar problemas. Saem mais ativos, mais independentes, com mais facilidade em trabalhar em equipe, desenvolvendo parcerias”, afirma.

Vale lembrar que o aprendizado de outro idioma na infância se dá com mais facilidade, segundo Vanessa. “A mente está mais aberta e preparada para receber um volume maior de informações na infância. As crianças têm menos preconceito e menos resistência que o adulto. Este, muitas vezes, fica se autocensurando para não falar errado. A criança não tem isso. Outro ponto interessante de abordar é que, quando você investe no aprendizado de outro idioma, você agrega valores aos seus conhecimentos gerais, pois acaba tendo contato com outras culturas. Então, em 2017, já teremos isso disponível da educação infantil ao sexto ano. E nos anos seguintes, serão inseridas as turmas posteriores. É interessante ressaltar também que os profissionais da International School vêm aqui e fazem todo o processo de treinamento com os professores, realizam a implantação do sistema, dando todo o suporte necessário. Esse trabalho, para o professor, é fantástico. Outro aspecto relevante é que, ao final, o curso oferece a possibilidade de o aluno fazer a prova para obter o primeiro certificado de Cambridge”, finaliza.

Texto produzido em: 11/10/2016