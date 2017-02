Seja uma Mamãe Sarada!

Quem possui filhos entende bem a situação. Entre mamadeiras, choros, trocas de fraldas, uma avalanche de preocupações e tarefas, focar em si mesma é um desafio e tanto para as mães. A mineira Gabriela Cangussú sempre soube o quanto estar em boa forma era importante para suas alunas. Mas foi somente após a segunda gravidez, há quatro anos, que a personal trainer sentiu na pele o quanto é frustrante lidar com sobrepeso, falta de tônus muscular, dentre outros problemas tão comuns na fase pós-parto. De repente, ela se viu 14 quilos acima do peso e sem tempo para se dedicar a uma rotina de exercícios.

Este foi o pontapé inicial para Gabriela desenvolver exercícios especiais, focados nas regiões do corpo que mais sofrem com a gravidez: abdômen, quadril, pernas e lombar. A treinadora fez do próprio corpo um laboratório, testando dezenas de exercícios, até descobrir os que eram mais eficientes. Criou então séries de aulas para serem executadas em apenas 14 minutos, todos os dias, tempo suficiente para colocar o organismo no eixo sem prejudicar a rotina com os filhos.

Após recuperar a boa forma, Gabriela passou a replicar a fórmula em academias. O sucesso com as alunas foi tamanho que logo surgiu a ideia de criar o Mamãe Sarada - um programa de treinos online exclusivos para mães. Com pouco menos de um ano, já atraiu 14 mil usuárias no Brasil e no mundo.

“É gratificante acompanhar os resultados reais de mães que já não tinham esperanças para voltar à boa forma e que hoje conseguem usar as roupas de antes e seguem um estilo de vida saudável”, diz.

Os treinos são focados especialmente nas áreas mais afetas durante a gestação. “Pegar a criança no colo, tirá-la do berço e colocá-la de volta, carregar a bolsa, levantar e abaixar a todo o momento. Com tantas atividades, a coluna, as costas, os pulsos e os ombros da mulher são muito mais exigidos, então formulei exercícios especialmente para fortalecer essas regiões”, explica a personal trainer, focando em uma das partes do corpo mais afetada pela gravidez. “A melhor alternativa para recuperar o abdômen de antes é a atividade física”.

No programa, há também aulas adicionais para as mães aprenderem a fazer exercícios junto com os filhos. “São aulas divertidas e prazerosas, tanto para a mãe quanto para a criança”.

Texto produzido em: 13/01/2017