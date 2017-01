Quer motivos para sorrir?

O sorriso perfeito do artista que você admira pode ter sido projetado graças à forcinha das lentes de contato. O procedimento que fez a cabeça dos famosos está mais acessível ao grande público e deve ganhar ainda mais força em 2017 nos consultórios pelo Brasil. É o que aposta o cirurgião-dentista Dr. Adão Barcelos.

“A transformação estética do sorriso mexe com a autoestima das pessoas, e as lentes de contato permitem que isso aconteça de forma sutil e menos invasiva do que outros procedimentos. Tivemos um ‘boom’ em 2016 nesta questão e acredito que 2017 será a consolidação das lentes de contato, de forma mais acessível e com mais informações para o público em geral”.

As lentes de contato dental são feitas de porcelana para corrigir imperfeições, manchas leves, lascas e fraturas de pacientes. A vantagem é a necessidade de um menor desgaste dentário na sua confecção, conservando a estrutura natural do dente do paciente. Por esse motivo, acabaram entrando em evidência e é atualmente um dos procedimentos mais procurados nos consultórios odontológicos.

Segundo Dr. Adão, as lentes de contato são usadas tanto para estética como para correção, tornando os dentes mais harmônicos com o rosto. “O tratamento é a solução para dentes que são descoloridos, manchados, desgastados, lascados ou quebrados, irregulares e espaçados. Cada lente é colocada após o molde, de acordo com o formato de rosto do paciente”, comenta o cirurgião-dentista, informando que o procedimento para colocar as lentes de contato é feito em duas consultas e que a vida útil do produto é estipulada acima dos 10 anos. “Só que, como em qualquer outro procedimento, é necessário revisão de seis em seis meses”.

Por fim, depois de um ano de dificuldades e desafios para os brasileiros de forma geral, Dr. Adão Barcelos espera um ano mais propício para os sorrisos. “Tão importante quanto cuidar dos dentes é ter motivos para sorrir. 2016 não foi um ano que o brasileiro teve motivos para sorrir, mas acredito que 2017 será diferente e melhor. Então é bom estar com os dentes bem cuidados para ter um sorriso impecável”.

Texto produzido em: 07/12/2016