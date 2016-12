Que venha 2017!

Não posso cometer, aqui, a leviandade de comparar 2016 com 1968, mas posso dizer, sem medo de errar, que tivemos um dos anos mais ruidosos deste século, daqueles que não esqueceremos tão cedo. Se foi assim naquele final da década de 1960, que assustou o Brasil pela quantidade de acontecimentos definidores de nossa identidade, 2016 não fica muito atrás: tivemos o segundo impedimento de um Presidente da República, o aprofundamento da Lava Jato, uma polarização política que pôs em xeque a cordialidade brasileira, as Olimpíadas no Rio de Janeiro (e a crise política do Estado), além das eleições municipais mais surpreendentes das últimas décadas, só para citar os casos mais marcantes. (Isso sem esquecer, é claro, da delação da Odebrecht, capaz de fazer o juiz Sergio Moro desejar que o Brasil “sobreviva” a ela). Mas esqueçamos os problemas, por enquanto. O dia perdoa, como diz o poeta.

A verdade é que, para o Mania de Saúde, 2016 nos trouxe a maior tristeza, mas também a maior alegria. O jornal perdeu o seu criador, Sylvio Muniz (veja retrospectiva na página ao lado), cujo falecimento comoveu não só a nós, mas a todo o interior fluminense. Inúmeras pessoas demonstraram enorme solidariedade a todos os colaboradores do jornal – e ressaltaram, em depoimentos nos mais variados meios, o espírito empreendedor de Sylvio e como ele fez história ao criar o Mania de Saúde, em 1991, num mercado praticamente inexistente de divulgação de conteúdo jornalístico voltado para a saúde na região. É justamente essa receptividade que nos alegrou e deu a força necessária para manter vivo o sonho de Sylvio da forma como ele gostaria: com o jornal repleto de assuntos interessantes, isentos, sem partidarismos e com a única preocupação de informar – bem – o leitor.

Por isso, nesta edição de dezembro, fazemos a nossa tradicional retrospectiva dos fatos e assuntos mais marcantes do ano, com temas abordados tanto pelo jornal quanto por nossos leitores, cada vez mais ativos no Facebook, dando sugestões, fazendo elogios ou simplesmente interagindo conosco em busca de um diálogo que permitiu, por exemplo, aprimorar a nossa pauta.

Dito isso, só temos a agradecer aos leitores, aos parceiros e clientes pelo ano que finda, desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos, certos de que 2017 também trará muitos acontecimentos, mas nenhum deles será maior do que a missão primordial do Mania de Saúde: estar sempre ao seu lado.

Boas festas a todos!

Texto produzido em: 14/11/2016