Planejamento odontológico e seus benefícios

Imagine que você precise construir uma casa. Deverá, portanto, procurar um arquiteto, para que ele faça a planta do imóvel de acordo com as suas expectativas e desejos. O profissional vai te dizer o que é possível ser feito e, a partir daí, elaborar o projeto. Essa é uma boa metáfora para explicar o planejamento odontológico. Quando o dentista recebe o paciente, logo percebe quais são os seus anseios e necessidades e, assim, faz um planejamento completo do que ele realmente precisa. Conversamos sobre isso com a Dra. Clarice Cruz Braga, que nos deu algumas informações sobre a importância do planejamento prévio no tratamento odontológico.

Mania de Saúde – Quando o planejamento odontológico deve ser realizado?

Dra. Clarice Cruz Braga – No momento em que o paciente busca o profissional, ele já deve colocar essa necessidade. Primeiro é preciso realizar uma anamnese bem-feita, buscando saber se o paciente tem algum problema de saúde, se toma alguma medicação controlada, dentre outras coisas. Após esse passo, o dentista vai pedir exames radiológicos, que vão mostrar o que não é possível ver clinicamente a olho nu. Nesses exames, é possível ver possibilidade de osso para fazer um implante, se as raízes daquele dente que precisa ser trabalhado têm possibilidade de receber um trabalho protético etc. A partir daí o dentista vai traçar a conduta para obter um bom resultado no tratamento a ser feito.

Mania de Saúde – Quais critérios podem ser usados para definir esse planejamento?

Dra. Clarice Cruz Braga – É preciso levar em consideração fatores como idade e o que o paciente busca com relação à estética. Isso é muito importante. O dentista tem que procurar saber o que é esteticamente interessante para o seu paciente. Não é apenas o que o profissional acha.

Mania de Saúde – Quando é que se alia especialidades odontológicas diferentes no tratamento?

Dra. Clarice Cruz Braga – Quando o paciente procura um tratamento, com procedimentos mais detalhados, como estética e próteses, existe uma série de especialidades que vão se envolver. Por exemplo, o paciente pode precisar fazer um tratamento de canal antes de colocar um pino, de colocar uma coroa. Cada tratamento é feito por um especialista diferente.

Mania de Saúde – Qual a importância de unir essas diversas especialidades em um único local físico?

Dra. Clarice Cruz Braga – O fato do profissional ter que se deslocar de um lugar para o outro pode dificultar um pouco na hora de fechar um diagnóstico do paciente. Aqui na clínica, por exemplo, o paciente tem uma ficha única, que registra todos os atendimentos realizados por todos os profissionais. Esse feedback entre os especialistas acaba sendo mais amplo, e a possibilidade de troca é maior quando os profissionais trabalham no mesmo lugar. E, para o paciente, também é muito mais prático, pois ele consegue resolver tudo em um único local, sem a necessidade de deslocamento.

Mania de Saúde – Como o profissional deve lidar com a expectativa do paciente?

Dra. Clarice Cruz Braga – Muitas vezes o paciente chega achando que ele pode fazer aquilo que o amigo ou que o artista da televisão fez. Mas cada um tem as suas particularidades e isso precisa ser colocado para ele. Hoje em dia existem muitas possibilidades dentro da odontologia de reabilitação, mas ainda há casos em que nós não temos como fazer o que o paciente quer. É importante deixar claro que nós estamos aqui para fazermos o melhor para ele e tudo o que for tecnicamente possível.

Mania de Saúde – Como a estética facial hoje pode ser aliada na transformação do sorriso?

Dra. Clarice Cruz Braga – Existem alguns procedimentos como o Botox, preenchimento labial, que fazem uma diferença grande quando você está na busca por uma estética ideal. A toxina botulínica pode ser usada também no tratamento do bruxismo. Existem muitas possibilidades de melhorar a estética facial do paciente. Por isso o planejamento odontológico é tão importante.

Texto produzido em: 05/12/2016