Pedale na praia!

A praia é um ótimo ambiente para descansar e repor as energias. Mas isso não pode abrir brecha para o sedentarismo. Pelo contrário. Diversos turistas aproveitam o tempo livre nas orlas para fazer exercícios físicos ou, em muitos casos, manter a rotina de atividades que praticam durante todo o ano. Em Guarapari, encontramos um bom exemplo disso: o itaperunense Matheus Nogueira Pereira.

Ele, que é empresário do ramo gastronômico, escolheu Guarapari para curtir o verão. Na bagagem, além das roupas, Matheus levou também sua bicicleta, que já se tornou habitué da orla capixaba, como ele contou a nossa reportagem. “Estou sempre vindo para cá nos momentos de pausa no trabalho e não deixo de fazer meus exercícios. Gosto muito de pedalar por Guarapari, pois é uma atividade que faço em Itaperuna e é parte da minha rotina”, contou Matheus.

Participante de grupos de ciclismo no município fluminense (que vêm crescendo a cada ano, como já mostrou o Mania de Saúde), Matheus faz um comparativo entre as duas cidades. “Em Itaperuna, os percursos são diferentes. Na maioria das vezes, estão ligados às estradas de chão, onde os grupos se encontram para fazer trilhas e corridas ecológicas. Em Guarapari, o ambiente é mais urbano, mas também bastante atrativo para a prática do ciclismo. As orlas foram reformuladas há alguns anos e incluíram uma grande faixa de ciclovia, bem sinalizadas e respeitadas pelos pedestres. Os motoristas também respeitam muito. Aliás, Guarapari tem esse hábito, que deveria ser adotado por outros municípios. Aqui, basta você tocar o pé no asfalto que os carros já param e dão passagem. Há um respeito muito grande pelas pessoas. Isso facilita bastante a prática do ciclismo”, afirma Matheus. “Quem deseja manter o ritmo de atividades, pode trazer a bicicleta para a praia sem maiores problemas. Não irá se arrepender. Para quem está começando, é bom conhecer os caminhos das orlas e, principalmente, usar os equipamentos adequados, pois mesmo em ambientes seguros não podemos nos descuidar. Às vezes, uma falha na bicicleta pode gerar um tombo que, mesmo pequeno, pode provocar lesões”.

Recarregando as baterias para voltar à rotina empresarial (acaba de abrir uma filial em Campos), Matheus elogiou a presença do Mania de Saúde em Guarapari. “Conheço o jornal, gosto muito e é bacana ver vocês fazendo esse trabalho aqui, dando essa atenção aos turistas de Itaperuna, Bom Jesus, Campos e região. A gente se sente privilegiado por esse cuidado. O jornal traz muitas notícias de saúde e esporte – tudo a ver, portanto, com o verão”, finalizou.

Texto produzido em: 23/01/2017