O verdadeiro Jornal do Brasil

Quando o Jornal do Brasil deixou de ser publicado na versão impressa para existir apenas na internet, em 2010, os leitores – e a opinião pública em geral – ficaram estarrecidos. E com razão. Afinal, o Jornal do Brasil foi, por décadas, o veículo mais influente do país e marcou a história nacional pelas mais diferentes frestas. Sua conhecida reforma gráfica, realizada no final dos anos 1950, por exemplo, influenciou jornais do mundo inteiro. Isso para não falar na quantidade de talentos que passaram por lá e se tornaram grandes formadores de opinião no Brasil até hoje, como Alberto Dines, Jânio de Freitas, Ricardo Noblat, Zuenir Ventura, Ricardo Boechat, Elio Gaspari, Paulo Henrique Amorim, entre muitos outros.

Toda essa trajetória memorável foi traçada, com maestria, por outra “cobra” do JB: a jornalista Belisa Ribeiro, que lançou o livro “Jornal do Brasil - História e Memória”, pela Record.

O livro de Belisa, que entrou no JB como modelo fotográfica e saiu de lá como uma das repórteres mais respeitadas do país, também gerou um documentário homônimo, exibido em diversas sessões pelo país. A obra teve como base as edições mais marcantes feitas pelo JB, a começar pela mais famosa: a que trazia a decretação do AI-5, em 1968, considerado o mais duro golpe do regime militar instaurado em 1964.

A autora, muito conhecida pelo seu trabalho na imprensa escrita e televisiva (Na TV, foi a primeira mulher a ser comentarista econômica, na Globo, onde também apresentou telejornais e integrou a primeira bancada de âncoras jornalistas no Jornal da Globo), falou, ao Mania de Saúde, sobre o livro e o jornalismo praticado atualmente pelos grandes veículos de comunicação – que poderiam, quem sabe, seguir os preceitos do JB e se tornarem ainda mais qualificados na missão de bem informar ao leitor. Vale a pena conferir.

Mania de Saúde – Como foi ver o livro lançado depois de toda essa vivência de JB? Mudou alguma coisa na sua forma de ver o passado ou mesmo o jornalismo?

Belisa Ribeiro – A ideia do livro surgiu em um dos almoços anuais que os “jotabenianos” realizam no restaurante Fiorentina, no Leme. Ouvindo meus colegas relembrarem seus feitos jornalísticos, pensei que aquelas histórias, as memórias de tantas coberturas fantásticas que são, na verdade, a narrativa da história de nossas cidades, de nossa gente e de nosso país, não podiam ser relegadas ao esquecimento. Então decidi escrever sobre momentos marcantes do jornal, coberturas importantes e acrescentar também um pouco da história das pessoas. Afinal, por trás de reportagens, charges, fotos e diagramações existem decisões. E decisões são tomadas por pessoas.

Foi muito emocionante escrever o livro e realizar o documentário. Meus entrevistados, todos, falaram com amor sobre seu ofício, com respeito e honra sobre suas realizações profissionais e sobre como, a partir de seu trabalho, conseguiram influenciar na vida da sociedade. Acredito que este é um jornalismo pouco praticado hoje em dia. Fiquei muito feliz com a receptividade da obra, embora o momento em que vivemos prejudique a venda de livros em geral. Mas estou satisfeita de estar na segunda edição e tenho plano de transforma o documentário em um filme com qualidade para exibição em cinema.

Mania de Saúde – O JB sempre foi muito respeitado. Até hoje falam dele com reverência. Seu livro reflete isso. Você acha que a memória do JB impresso está bem preservada? Como você vê essa questão da preservação dos arquivos?

Belisa Ribeiro – Uma grande contribuição foi dada pela hemeroteca da Biblioteca Nacional que digitalizou praticamente todos os exemplares do Jornal do Brasil, que podem ser consultados gratuitamente online. Mas eu penso que o arquivo físico, inclusive o de fotos, pode não estar bem preservado. Já ouvi alguns relatos de fotógrafos sobre isso. Mas eu mesma não cheguei a conferir pessoalmente.

Mania de Saúde – Uma das funções do jornais é produzir memória, registrar o tempo presente. Você percebe algum compromisso dessa natureza no jornalismo de hoje, sobretudo nos portais da internet, onde tudo é fugaz? Você vê algum veículo se preocupando em resguardar a história do país ou tratando dos temas de peso da forma como o JB tratava?

Belisa Ribeiro – Infelizmente, muito pouco. Os “jornalões” que poderiam, por sua estrutura, se dedicar ao jornalismo investigativo - marca do JB - se aproximam do estilo de dar notícia da internet, com textos curtos ou em pílulas. Acredito que os leitores de jornal impresso gostariam de ler matérias em série ou de leitura mais extensa e de apuração mais detalhadas, como faz, por exemplo, o The New York Times.

Mania de Saúde – Sua trajetória no jornalismo é exemplar. Tendo visto tudo o que você viu, acredita no futuro do jornalista nesse mundo onde qualquer pessoa pode ter o seu veículo (uma página na internet)?

Belisa Ribeiro – Tudo mudou bastante, é verdade. Mas as pessoas sempre gostarão de ouvir uma história bem contada, ler um bom texto, ver um caso desvendado. Então eu acredito que há espaço para o jornalista, talvez em plataformas que ainda vamos descobrir...

Mania de Saúde – Por fim, o que a Belisa Ribeiro de hoje diria àquela Belisa que entrou no JB para uma sessão de fotos e saiu como uma das jornalistas mais respeitadas de sua história?

Belisa Ribeiro – Eu diria a ela para ir em frente. Diria que a profissão de jornalista é uma das melhores do mundo. Que nos obriga a ver o mundo com maior aceitação das diferenças e a não julgar. E que ela estava certa ao pensar que sendo jornalista iria….mudar o mundo! se não pensarmos assim, se não tivermos essa disposição em relação ao que fazemos, a vida não tem sentido.

Texto produzido em: 17/11/2016