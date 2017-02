O valor da leitura

Leitura é o que não falta este ano em Guarapari. Após os revezes típicos da indústria livreira – uma das primeiras a sofrer prejuízos em tempos de turbulência econômica – Guarapari voltou a entrar nos trilhos da leitura com a chegada de novas livrarias e do trabalho aguerrido de quem troca, compra e vende livros usados. É o caso da Banca da Lua, que há anos se tornou ponto de encontro dos amantes de literatura e, claro, ponto de distribuição do Mania de Saúde na orla capixaba.

Por lá, fomos recebidos por Ricardo Moulin, responsável por difundir o valor dos livros em Guarapari e, também, por ajudar o Mania de Saúde a chegar às mãos dos seus leitores. “Todos os anos vocês estão aqui e chega a fazer falta quando o verão acaba. Guarapari sempre recebeu e recebe inúmeros turistas do interior fluminense e até mesmo da Região dos Lagos, que são leitores do jornal e ficam felizes de poder encontrá-lo. O trabalho ligado à saúde chama a atenção das pessoas. Na banca, vivo recebendo gente de Campos e Itaperuna e eles gostam quando têm os exemplares”, diz Ricardo.

Ele, inclusive, possui forte ligação com Campos, pois casou com uma campista. O livreiro fala um pouco dessa história, que exemplifica o valor dos livros na vida de qualquer pessoa. “Eu era hippie e viajei o Brasil e alguns países fazendo artesanato. Cheguei a produzir diversos produtos em grande quantidade para algumas lojas. Mas havia essa banca aqui, que estava para ser vendida. Conversando com minha esposa, que é uma grande leitora, decidimos comprá-la. No começo, vendíamos apenas objetos de artesanato e alguns livros. Porém, com o passar do tempo, peguei gosto pelas obras. Passamos a vender somente livros. A Banca da Lua nasceu assim e acabou se tornando uma referência para as pessoas. Até hoje recebo clientes que vêm aqui desde o início. Todos se tornam nossos amigos, como é o caso do Mania de Saúde”.

Em Guarapari, não deixe de pegar o exemplar do Mania de Saúde na Banca da Lua, que fica na área central da cidade.

Texto produzido em: 23/01/2017