O teatro do SESI ficou pequeno para a garotada!

O Colégio Redentor está sempre realizando eventos que promovem a interação entre os alunos sob a ótica da interdisciplinaridade. Ou seja: eles aprendem brincando e se divertindo uns com os outros. Mas nenhum desses eventos é tão aguardado quanto o RedFest, que além de expor os talentos individuais ou de grupos de alunos, recebem toda a atenção e o carinho dos pais, em uma noite festiva e emocionante para a escola.

O evento, que abarca todas as turmas, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, lotou o Teatro do SESI, no final de setembro, e já abriu dúvidas sobre como será realizado no ano que vem, tamanha a participação da comunidade e dos alunos.

O RedFest conseguiu superar as expectativas de todos, pois o empenho e a vontade de fazer bonito não foram economizados, como explica a diretora Eliane Azevedo. “O RedFest já se tornou a maior festa da escola. Ele cresce a cada ano e o SESI já não comporta mais. Dividimos o evento em dois blocos de apresentações e ainda assim ficou lotado. A Educação Infantil e o Fundamental 1 tiveram um horário e o Fundamental 2 e Ensino Médio tiveram outro. Isso porque a educação infantil e o primeiro segmento não fazem disputas. Eles só se apresentam. Já no segundo segmento e no médio, há as disputas de música e de dança. Foi maravilhoso. Houve um número enorme de apresentações este ano. Os alunos e os pais, inclusive, já estão pensando no ano que vem”, destacou.

A diretora assegura que eventos desse tipo aprimoram a formação do aluno. “O RedFest é uma ferramenta importantíssima para o nosso projeto pedagógico. Tanto é que os alunos ficam ansiosos por ele. É uma forma de todos demonstrarem seu potencial em alguma área artística e também de aprenderem com isso. Este ano, por exemplo, houve uma grande atuação do professor de geografia, abordando as regionalidades de cada dança e música apresentada. Houve coral, flautas, dança indiana, jazz, salsa, enfim, um repertório imenso de atividades. Quem não quis se apresentar pôde marcar presença de outras formas, como ocorreu com as telas e as fotografias que os alunos fizeram e expuseram. Foi um dos grandes destaques. Essa interdisciplinaridade é muito interessante. O sucesso do RedFest vem daí. A cada ano ele fica melhor, com uma participação ainda mais ativa dos alunos e dos pais”.

Confira, agora, os registros do evento. Parabéns a todos pela bela festa!

Texto produzido em: 20/10/2016