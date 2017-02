O que a Região dos Lagos tem?

O verão é tempo de alegria, de agitação e de muita curtição. Um dos destinados mais procurados pelos turistas é a Região dos Lagos e suas belíssimas praias. O Mania de Saúde, como sempre, marcou presença por lá. A santíssima trindade formada por Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo faz a alegria de turistas o ano inteiro e mais ainda no verão. Mesmo tão próximas, as cidades têm suas peculiaridades e características bem definidas, e que atraem públicos de todas as idades e tribos.

Búzios conta com restaurantes e pousadas sofisticadas, boates e bares descolados que fazem a fama da Rua das Pedras e um comércio repleto de lojas de grife. O balneário tem mais de 20 praias, cada uma com um estilo próprio, e que recebem turistas do mundo inteiro, principalmente da Argentina.

Cabo Frio, com mais infraestrutura, é um destino perfeito para quem viaja com a família. Dunas de areias brancas e mar azul intenso emolduram as praias, entre elas, a urbanizada do Forte, com extenso calçadão e quiosques padronizados.

Arraial do Cabo destaca-se para os aventureiros e é um local muito procurado pelos mergulhadores. Para curtir os mais belos cenários de Arraial há passeios de barco que conduzem às Prainhas do Pontal do Atalaia, a Praia do Forno e à Ilha do Farol.

Os locais paradisíacos de Arraial do Cabo conquistam cada vez mais turistas. A cidade na Região dos Lagos já foi escolhida um dos melhores destinos de praias no Brasil, atrás apenas da Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, da Praia dos Carneiros, em Pernambuco, e a Praia de Lopes Mendes, em Ilha Grande.

Em um final de tarde de janeiro, a reportagem do Mania de Saúde encontrou um grupo de amigos do Rio de Janeiro jogando “altinha” na beira da praia Grande. Descontraídos, homens e mulheres aproveitavam o momento para celebrar a amizade e a beleza do local. “Estar entre amigos e em um local como este é impagável. São situações como essa que fazem bem para a vida. Voltaremos renovados para casa e felizes por viver momentos como esse e em um local tão belo”, afirmou o bancário Daniel Marques.

Texto produzido em: 16/01/2017