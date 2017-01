O patrimônio é de todos

É senso comum que o patrimônio público é de todos. Logo, qualquer cidadão de bem tem por dever zelar pela preservação do mesmo. No entanto, na vida prática, nem sempre é isso o que acontece. Nossa reportagem esteve na Rodoviária de Itaperuna e conversou com o administrador do espaço, Everardo de Oliveira Barbosa. Ele nos mostrou como sua equipe tem feito um grande esforço para cuidar do local, mesmo sem a colaboração da comunidade, o que torna a tarefa torna-se quase inviável.

Segundo Everardo, o trabalho de administrar a rodoviária é incessante e, nos meses de dezembro e janeiro, a coisa complica ainda mais. “O fluxo de pessoas aumenta muito nesse período de final e início de ano. Além de ser a época de férias, muitas pessoas chegam à cidade para fazer compras, principalmente na área de confecções. Infelizmente, as pessoas, de um modo geral, ainda são muito mal-educadas. Muita gente ainda usa o argumento de que, se o funcionário está ali, ele tem que limpar a sujeira dos outros. Nós procuramos fazer o máximo para manter os banheiros extremamente limpos. O pessoal da CODERTE (Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais), quando vem aqui, diz que tem vontade de dormir no banheiro de tão limpo. Mas isso é porque trabalhamos muito para mantê-lo assim. Tivemos que fazer um suporte de papel higiênico nos banheiros com tranca, porque as pessoas estavam roubando. Até pano de chão estava sendo levado. Então, a gente apela para que as pessoas tenham bom senso e pensem que é preciso zelar pelo bem, que é de todos. Estou aqui todos os dias e as pessoas podem me procurar para fazer alguma reclamação ou sugestão, mas, mais uma vez, quero enfatizar que toda a comunidade precisa cuidar do bem comum”, finaliza o administrador”.

Texto produzido em: 01/12/2016