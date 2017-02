O paraíso em Cabo Frio

Um local de fazer inveja a qualquer cenário de filme é a Ilha do Japonês, em Cabo Frio, um lugar paradisíaco dentro do canal de Itajuru, de águas cristalinas e cor azul turquesa. O pequeno balneário é um bom lugar para relaxar devido ao sossego que acolhe os viajantes.

Nos entornos da praia Brava, o pequeno balneário é um bom lugar para relaxar devido o sossego que acolhe os viajantes. Na beira das águas do canal, quiosques de sapê servem como ponto para comer e beber enquanto se curte o dia e o pôr-do-sol, um espetáculo à parte.

As águas rasas são ideais para famílias com crianças, que podem se divertir com menos preocupação. Durante a maré baixa, é possível atravessar do canal até a ilha, enquanto na maré alta é ideal alugar um barquinho para fazer o percurso. Para quem gosta de aventura, vale passear pelas trilhas ecológicas e descobrir os encantos da floresta.

O acesso pode ser feito de carro seguindo inicialmente pelo bairro da Ogiva que fica após a Rua dos Biquínis. Durante o percurso placas orientam o visitante a pegarem uma estrada de chão onde dá para apreciar a fantástica natureza da ilha cercada pelas águas do canal. É um local pouco divulgado e que conquista a todos.

Conhecer a Ilha do Japonês é um privilégio para quem está passando o verão na região dos Lagos. “Isso é um verdadeiro paraíso. Cabo Frio por si só já é um lugar fantástico, mas essa ilha é algo fora do comum”, comentou Rafaella Oliveira, acompanhada pelo marido e pelo filho. “Não cansamos de fazer fotos para registrar o quão bonito é este lugar. Muita gente prefere conhecer locais pelo mundo afora e acabam não enxergando o que temos por perto”.

O número de turistas na Ilha do Japonês tem aumentando consideravelmente com a maior divulgação nas redes sociais. As autoridades pedem que os visitantes sejam conscientes quanto à preservação ambiental e a proteção da fauna e flora do local. “Infelizmente a gente vê muita gente que só quer usufruir da beleza deste lugar, mas não pensa em mantê-lo em boas condições. A Ilha do Japonês precisa ser preservada”, completou Rafaella.

Texto produzido em: 16/01/2017