O ano da educação

2016 foi o ano em que a educação de Campos entrou em destaque. A cidade viu seu ensino particular dar exemplo no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015, divulgado em outubro. Nas médias das escolas, o Colégio Centro de Estudos - Sistema PH de Ensino, por exemplo, ficou em 1º lugar, com a nota 601,06, criando o feito notável de ter a melhor nota no ENEM pelo 4º ano consecutivo.

O Mania de Saúde vem acompanhando o trabalho do Colégio Centro de Estudos - Sistema PH de Ensino e passou a entender melhor as razões deste êxito. O projeto pedagógico da instituição é sólido e integrado, não se restringindo às salas de aula. A atuação dos educadores se dá em conjunto com as famílias – e a isso soma-se um forte investimento em monitoria e simulados durante o ano, potencializando o aprendizado dos alunos, como explicou o diretor Douglas Fonseca. “O Colégio vem avançando a cada ano e isso reflete o compromisso de sempre aperfeiçoamos o nosso trabalho em prol dos alunos. Afinal, uma escola só dá bons resultados quando os alunos se sentem bem nela. E, como estamos há 4 anos seguidos liderando o ENEM, temos a certeza de estar no caminho certo. Nossa equipe de professores é extremamente qualificada e muito coesa. Todos trabalham em forte sintonia com a direção, com os alunos e com as famílias, o que auxilia bastante para a consolidação do aprendizado. Temos um sistema de monitoria online e presencial, além de exercícios próprios do Sistema PH - de Ensino, bem como os simulados, que já preparam o aluno para o desafio do ENEM e dos vestibulares em geral. Não é por acaso que eles se destacam nas principais universidades públicas e privadas do país, incluindo aí vários cursos de medicina, imensamente concorridos”.

A fala de Douglas espelha a realidade. Na edição de maio deste ano, o Mania de Saúde mostrava que, nos vestibulares do primeiro semestre, 66 alunos foram aprovados em cursos de medicina de diversas universidades pelo país, ratificando, portanto, o sucesso do ensino médio do Colégio.

A boa notícia é que toda essa qualidade será expandida. Como anunciou o jornal em primeira mão, o Colégio Centro de Estudos entrará no Ensino Fundamental em 2017 (6º ao 9º ano), o que elevará ainda mais o potencial educacional da instituição no interior fluminense.

“É uma satisfação muito grande ver o Colégio se tornando figura de proa na educação de Campos. O fato de os alunos obterem os melhores resultados, os pais acompanharem seus filhos caminhando para um futuro profissional, os professores darem o melhor de si, entre outros diferenciais do Colégio, não tem preço. Por isso, para 2017, estaremos cheios de novidades”, finaliza o diretor.

Na próxima edição, mostraremos quais são elas.

Texto produzido em: 20/11/2016