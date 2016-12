O adeus a Sylvio Muniz

Desde que se tornou um dos jornais mais influentes do país, pelas mãos da família Mesquita, o Estado de S. Paulo nunca deixou de lamentar a morte de seus líderes. Foi assim com Júlio Mesquita, em 1927, Júlio de Mesquita Neto, em 1996 e Ruy Mesquita, em 2013. Todos eles tiveram sua história e seus feitos celebrados na capa do Estadão. Desse modo, o jornal paulista cristalizou o hábito da imprensa brasileira eternizar seus grandes jornalistas e diretores pela contribuição que deram ao acesso à informação.

Por isso, na morte de Roberto Marinho e Roberto Civita, os leitores de O Globo e da revista Veja não se surpreenderam ao receber uma edição inteiramente voltada para os maiores expoentes daqueles veículos.

Este ano, nós, do Mania de Saúde, vivemos esta mesma experiência. Mais precisamente no dia 02 de maio, quando o fundador e editor do Mania de Saúde, Sylvio Muniz, faleceu em São Paulo, devido à complicações pós-cirúrgicas. Ele enfrentava um problema hepático, mas não resistiu.

No mesmo dia, rádios, televisões e sites noticiavam a morte de Sylvio, que recebeu atenção especial, também, da imprensa diária, nos jornais do dia seguinte. Mas os feitos do jornalista foram saudados com ênfase na edição de junho do Mania de Saúde, que além de trazer Sylvio na capa, celebrava os 25 anos de existência do jornal – fato que ele sempre comemorava, feliz por ver o Mania de Saúde completando mais um ano de vida em nossa região.

Por isso a perda de Sylvio foi lamentada, naquela edição, por leitores e profissionais de diversas áreas, desde professores, médicos, dentistas, jornalistas, atletas, fisioterapeutas, poetas, empresários e presidentes de entidades, entre muitos outros que veem o Mania de Saúde como fonte de informação essencial para se entender o cotidiano do interior fluminense.

Basta, para isso, lembrar o depoimento de Dr. Carlos Bacelar, diretor do Laboratório Plínio Bacelar, anunciante número 001 do jornal, há 25 anos. “O Sylvio foi muito ousado ao lançar o Mania de Saúde num tempo em que ninguém se preocupava em divulgar o setor. Ele foi pioneiro ao encontrar um nicho de mercado que não recebia a devida atenção e a se tornar referência de como fazê-lo. O Sylvio sempre foi um cara correto ao lidar com as pessoas, ao expressar opiniões, fossem as suas ou as do jornal. Possuía um caráter enorme, a exemplo de sua estatura. O sucesso do jornal vem justamente daí”, declarou.

As palavras de Dr. Carlos se assemelham a de muitos profissionais ouvidos na ocasião por nossa reportagem, a exemplo do Dr. Euclides Malta Carpi (Diretor Presidente da Unimed Federação Rio e Diretor Financeiro da Unimed do Brasil), Dra. Vanda Terezinha de Vasconcelos (presidente da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia-SFMC), Dr. Makhoul Moussallem, Dr. Wellington Paes, Marcelo Mérida (presidente da Federação das CDLs do Rio de Janeiro) Orávio de Campos, Haroldo Zager (presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro), Dr. Francisco Sérgio Allemand Manhães, entre muitos outros.

Mas quem viveu de perto os bastidores do jornal soube relatar de forma ainda mais explícita o empenho de Sylvio à frente do Mania de Saúde. Foi o caso de Andréa Muniz, sua esposa e hoje Diretora do jornal. Em um depoimento comovente, em que contou detalhes de sua relação com Sylvio, ela não deixou de manifestar o apreço que ele tinha ao ver cada edição fazendo a diferença na vida das pessoas. “A maior satisfação do Sylvio era quando um cliente expressava de forma sincera o retorno trazido pelo jornal Mania de Saúde, e ele dizia: ‘Isso não tem preço’. Era esse reconhecimento que mantinha nele a certeza de estar realizando o certo, e assim se renovava a sua garra para orientar e incentivar a nossa equipe de colaboradores”.

Atleta, empreendedor, dono de jornal e jornalista, Sylvio Muniz será sempre lembrado por ter aberto um mercado pioneiro de divulgação de serviços médicos na região. Em 25 anos, o jornal Mania de Saúde se tornou a principal referência de informação gratuita e independente do interior do Estado do Rio, com uma tiragem singular de 45 mil exemplares, que se divide em duas edições distintas (Lagos/Norte Fluminense e Noroeste Fluminense). Além disso, o Mania de Saúde é o primeiro jornal em cores da região. Conquistas célebres daquele que lutou a vida inteira para estar ao nosso lado, sempre de forma ética e carinhosa. Em benefício da figura que ele mais prezava: os leitores.

Merecida homenagem

Pela ocasião da morte de Sylvio, outro fato marcante surgiu: a tradicional regata da festa de São Salvador, em Campos, ganhou o nome do jornalista, que até hoje é conhecido como um dos maiores atletas da história do remo campista.

A viúva Andréa Muniz, Diretora do jornal, compareceu ao evento no Cais da Lapa, recebeu a homenagem e ficou responsável por premiar os atletas vencedores de cada prova.

Antes de se tornar um jornalista e empresário de sucesso em Campos e região, Sylvio foi um exímio remador na juventude, quando despontou no Saldanha da Gama. E recordava-se com orgulho dos tempos em que praticava o esporte. A homenagem do Rema Campos, projeto idealizado por Dimisson Nogueira, trouxe à tona uma das fotos que mostram Sylvio em ação e que demonstram o início da prática do remo em Campos. Quando soube do falecimento de Sylvio, Dimisson Nogueira anunciou que a regata de 2016 seria em homenagem ao ex-remador. A promessa foi cumprida como forma de reconhecimento pelo que Sylvio fez como atleta e também como empresário, que incentivava esportistas nas páginas do jornal.

