Nossos amigos em Guarapari

Quem veraneia pelas praias da região sabe que encontrará o Mania de Saúde por lá. Anualmente, nossas equipes de distribuição e reportagem aportam pelas praias da Região dos Lagos e do Norte Fluminense, além de Guarapari, no Espírito Santo, onde ficam boa parte dos campistas, itaperunenses, bonjesuenses e muitos outros moradores das cidades vizinhas que elegem o litoral capixaba para suas tão sonhadas férias.

Nesse ambiente, marcado pelo conforto da praia e a brisa do oceano atlântico, todos eles recebem os exemplares do Mania de Saúde, seja pelas mãos dos nossos distribuidores, seja pelo carinho dos profissionais de banca, que não só aguardam a chegada do jornal com um espaço privilegiado para expô-lo, como sempre recebem os leitores com atenção e afeto, não raro dando informações repassadas pelas nossas próprias equipes.

É o caso de Edileuza Queiroz, que, todos os anos, recebe inúmeros turistas do Norte e Noroeste Fluminense na Banca do Luiz, no coração de Guarapari. “Já virou tradição o Mania de Saúde aparecer por aqui no verão, quando os leitores vêm para cá, no Espírito Santo. Já até nos acostumamos a receber pessoas de Campos, Itaperuna, Bom Jesus, Macaé, São Fidélis, entre outros lugares, pedindo um exemplar do jornal ou perguntando quando chegará a próxima edição. Eles sabem que poderão encontrar o jornal aqui, na banca, enquanto estão curtindo as férias ou passando o fim de semana com a família. Acho isso muito interessante, porque demonstra o interesse deles pelo jornal e a responsabilidade do jornal para com os leitores”, disse Edileuza, que também é abordada por eventuais entrevistados do Mania de Saúde. “Como o jornal vem para cá e faz entrevistas com turistas ou moradores de Guarapari, muitos deles logo aparecem pedindo exemplares, contentes por terem dado entrevista. Esse é outro ponto forte de vocês. As pessoas se sentem muito ligadas ao jornal”, complementou.

Para quem deseja saber onde encontrar o Mania de Saúde em Guarapari, além dele estar presente nas portarias dos prédios e edifícios comerciais, é possível achá-lo nas bancas da praça central, próxima à praia das Castanheiras, na Banca da Lua, no Centro e na Banca do Valmir, na Praia do Morro, que já se tornaram, há tempos, fortes apoiadores do trabalho do Mania de Saúde, para os quais não escondemos, nunca, o nosso muito obrigado!

Texto produzido em: 23/01/2017