Nossa capa de Fevereiro de 2017

Milla Siqueira foi escolhida para estampar a capa do Mania de Saúde deste mês. Ela recebeu o nosso jornal em Guarapari, onde é distribuído por ocasião do verão. O click é de Cristina Boniolo. A estudante de 15 anos é filha do médico Dalton Siqueira e Simone Ghiothi