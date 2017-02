Nós vamos até os leitores!

Uma das máximas do Mania de Saúde é estar sempre ao lado do leitor. Quem acompanha o jornal sabe que o preceito é seguido à risca pelos nossos colaboradores. Tanto é que, anualmente, o Mania de Saúde desloca sua equipe para as praias da Região dos Lagos, do interior fluminense e para Guarapari, pois é lá que veraneia uma massa imensa de leitores.

Entre um passeio e outro, eles podem desfrutar da leitura do jornal de forma ainda mais contemplativa, sem a correria comum do dia a dia, o que aumenta, inclusive, a responsabilidade de nossa linha editorial.

Esse esforço não passa despercebido pelos leitores. É comum os integrantes da equipe serem abordados nas ruas para receber elogios pelo trabalho desempenhado e, claro, distribuir mais exemplares, como aconteceu em nossa visita a Guarapari.

O procurador federal aposentado Josemar Leal Pessanha e a bancária aposentada Ieda Maria Bastos Pessanha exemplificam essa proximidade do Mania de Saúde junto aos leitores. Eles curtiam a praia quando, inesperadamente, se depararam com a equipe do jornal. “É uma boa surpresa encontrar vocês por aqui”, disse Josemar. “Acompanho o jornal todos os meses e sei que o Mania de Saúde vem para Guarapari no início do ano. Acho muito interessante esse cuidado de estar na areia, entregando o jornal para nós, leitores. Em Guarapari, encontramos os exemplares nas bancas e eu até já havia procurado a nova edição em algumas delas. Que bom recebê-la aqui”, elogiou. “O jornal é muito bem feito, aborda diversos temas relevantes, possui uma elegância e um apuro enorme ao tratar de saúde, de cultura, de esporte, entre outros assuntos. Senti bastante a morte do Sylvio Muniz, fundador do jornal, mas me alegrei enormemente ao vê-lo continuar com a mesma qualidade, os mesmos preceitos. O Mania de Saúde é uma tradição. Vocês estão de parabéns”, concluiu Josemar.

A dermatologista Dra. Olívia Araújo Abicair é outra campista que recebeu o exemplar do Mania de Saúde nas areias de Guarapari. Ela, inclusive, já figurou no jornal em outras ocasiões. “Conheço o Mania de Saúde e gosto bastante do veículo, pelo cuidado e dedicação que possui junto à área médica. Como profissional e leitora, só tenho a elogiar esse trabalho de vocês, agora aqui, também na praia. Os leitores só têm a ganhar”, concluiu.

Texto produzido em: 23/01/2017