Na areia não pode!

Uma campanha educativa de conscientização ambiental para o uso correto da faixa de areia com panfletagem, colocação de placas e interdição de acesso dos veículos à orla marítima deu início a Operação Orla Segura - Verão 2017 em Grussaí, litoral de São João da Barra. A ação integrada será desenvolvida pelas secretarias de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Transporte e Trânsito, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Projeto Tamar, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar.

O objetivo foi promover a segurança de banhistas e ajudar a proteger o meio ambiente, por meio do ordenamento do gerenciamento costeiro. “Nossa intenção é fazer prevalecer às leis ambientais visando evitar o trânsito de veículos e fiscalizar as ocupações desordenadas na orla”, declarou o secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Alex Firme.

A proibição de circulação de veículos na faixa de areia também tem como objetivo garantir o equilíbrio do ecossistema e a reprodução e perpetuação das espécies vegetais e animais da região, como as tartarugas que desovam nas areias de São João da Barra.

O artigo 187 do Código Brasileiro de Trânsito diz que transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente prevê punições para todos os tipos de veículos. No caso de carros, a infração é considerada “média”, com perda de quatro pontos na carteira e a multa, que antes era de R$ 83 passou a ser de R$ 130.

O trânsito nas areias da praia provoca a manifestação dos veranistas e moradores. Os pais precisam redobrar as atenções com as crianças para que a diversão não vire tragédia. “A gente vem para a praia com intuito de relaxar e acaba ficando estressada porque tem que ficar vigiando se está vindo carro ou não. Essa fiscalização é importante, mas precisa ser contínua. Porque é só os fiscais irem embora que os motoristas voltam a transitar pela areia. A conscientização está sendo feito, agora falta rigor para punir os infratores”, comentou o técnico em eletrônica, Henrique Pessanha.

Texto produzido em: 16/01/2017