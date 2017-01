Mural do Sirley -Janeiro 2017

No momento em que a economia do país encontra-se mergulhada em difícil e demorada solução, desejamos aos prefeitos e vereadores empossados muita inspiração e criatividade para vencer nos próximos anos.

De parabéns técnicos da EMATER e o produtor rural Erly Correa de Sá, do Município de Porciúncula, pelas ações positivas que estão desenvolvendo no sentido de recuperar terras na região Noroeste Fluminense degradadas pela superlotação bovina, que prejudicaram o solo por muitos anos.

Padre disputa vaga de passista na Escola de Samba Grande Rio. Toda vez que o padre Bráulio Francisco Tiburcio, de 41 anos, pisa na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, as pessoas o procuram para pedir a benção e lhe desejar sorte. Ele diz que não está pecando, acrescentando que o pecado está dentro das pessoas!

Coisas do 1º mundo: enquanto por aqui as obras não são iniciadas ou concluídas: Avenida do Contorno, para melhorar o trânsito da Av. Cardoso Moreira e a Ponte do Boi, ligando os bairros do Aeroporto ao do Frigorífico, na cidade de Fokuoca, no Japão, uma imensa cratera de cerca de 300 m2, aberta numa das principais ruas, foi literalmente consertada e devolvida ao trânsito em “APENAS UMA SEMANA”.

Acrescenta-se que a ponte da Integração projetada para ligar os municípios de São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, com a inauguração anunciada para o mês de outubro último, está com as obras paralisadas por falta de recursos. Existe nas duas cidades a preocupação de que a obra não será concluída, a exemplo a do que aconteceu com a Ponte Presidente João Batista Figueiredo, que foi abandonada devido o elevado custo para conclusão. Finalmente torcemos para as prefeitas Francimar Azeredo Barbosa Lemos e Carla Machado desenvolvam ações no sentido de encontrar soluções para a conclusão das obras da ponte da Integração, orçada em 60 milhões é de vital importância para os dois municípios.

Texto: 05/12/2016