Mural do Sirley - Fevereiro 2017

Numa transição de cargos durante a pior recessão da história do país, os prefeitos da maioria dos municípios do Norte Fluminense terão de usar de muita criatividade para superar os problemas relacionados com a folha de pagamento e a menor previsão de receita, por um bom tempo. Em vista disso, a Coluna tem sugerido:

1) A realização do 1° Encontro de Prefeitos e Vereadores da região, com o objetivo de discutir e sugerir soluções para os problemas que são comuns a todos os municípios. 2) Estudar a fusão de algumas Secretarias que são comuns a todos os municípios: a) Secretaria Regional de Turismo e Esporte, visando incrementar várias modalidades de esportes em ênfase para o deficiente físico, b) Promover a contratação em bloco das atrações turísticas para todos os eventos anuais da região, colocando um ponto final na prática de dois recibos, c) Uma medida de grande alcance seria a criação de uma Cooperativa Regional destinada a comercialização do lixo urbano.

Por oportuno, o Sindicato dos Médicos do Ceará iniciou bem criativa e provocativa. Através de cartões eletrônicos nas redes sociais, a entidade compara gastos com a festa do Ano Novo em Fortaleza. O show do cantor Wesley Safadão daria para pagar 777 cirurgias de catarata, e o de Luan Santana seria suficiente para comprar 167 mil remédios para pressão alta. Por sua vez, a queima de fogos deveria custear mil mamografias. É mole!

O trânsito da Avenida Cardoso Moreira tem solução. Como é conhecimento de todos, o gargalo da Avenida Cardoso Moreira foi gerado pela BR 356, rodovia federal que liga Belo Horizonte passando por Muriaé, Itaperuna, Campos e São João da Barra. Lideranças políticas e empresariais veriam pressionar o Diretor do DNIT Walter Casemiro Silveira, a adotar medidas no sentido de corrigir o gargalo gerado pela rodovia que inferniza os seus transeuntes.

Texto: 20/01/2017