Medicina nuclear de excelência em Campos

Quem sofre de alguma doença sabe a importância de um bom diagnóstico. Não é toa que a tecnologia está cada vez mais a serviço da medicina. Afinal, é por meio dos exames que os médicos conseguem fechar um diagnóstico, realizar check-ups e detectar doenças precocemente.

Muitas pessoas não sabem, mas uma especialidade que contribui de forma exemplar para esse trabalho é a medicina nuclear. Os serviços de cintilografia, por exemplo, podem apontar danos fisiológicos ao coração, ao rim, ao fluxo sanguíneo do cérebro, além de pesquisar metástases, refluxo gastroesofágico e o funcionamento de órgãos como a tireoide e pulmões, só para citar os casos mais comuns.

Diante dessa realidade, Campos e região se orgulham de possuir serviços de excelência em medicina nuclear, a Multimagem Ltda e a Cintilog Diagnósticos, ambas sob a responsabilidade técnica da médica nuclear, Dra. Cintia Carvalho Ribeiro Gonçalves, Membro Titular da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Colégio Brasileiro de Radiologia.

Segundo ela, a partir dos exames de cintilografia, médicos de diversas especialidades conseguem identificar melhor uma série de patologias e acompanhar resultados dos seus tratamentos, oferecendo mais saúde e qualidade de vida aos seus pacientes.

Além disso, a Multimagem e a Cintilog Diagnósticos têm a vantagem de estar na mesma área geográfica da Ultra-Med, criando, assim, um verdadeiro centro de diagnóstico de imagem em Campos, tendo a parceria dos sócios radiologistas Dr. Almir Salomão Filho e Dr. Almir Quitete.

Ao comemorar os oitos anos de funcionamento da Cintilog e os vinte da Multimagem, Dra. Cintia falou, ao Mania de Saúde, um pouco dessa história. “Todo serviço de Medicina Nuclear é essencial para a área médica. Ela está para a fisiologia assim como a radiologia está para a anatomia. Grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro são grandes exemplos disso. Minha história em Campos começou com a Multimagem, fundada em 1996 pelo Dr. Geraldo Nogueira, primeiro médico nuclear de Campos, que trouxe a especialidade para cidade na década de 1970. Ele me convidou para assumir o serviço em 1998, uma vez que ele já havia montado outros serviços em Vitória e lá reside até hoje. Logo que assumi, continuei a terceirização do serviço de medicina nuclear com o Dr. Beda, trazendo os novos protocolos para o serviço. Essa parceria se manteve até junho de 2016, mas, devido à necessidade de mais espaço para ambos, essa terceirização foi desfeita. Já a Cintilog Diagnósticos nasceu há 8 anos, também inteiramente voltada para a medicina nuclear, em parceria com os sócios radiologistas Dr. Almir Quitete e Dr. Almir Salomão Filho. Com a experiência adquirida, conseguimos oferecer um leque de exames de alta qualidade e muitos de baixo custo para as operadoras de saúde”, diz Dra. Cintia, referindo-se ao fato de algumas patologias poderem ser diagnosticadas com exames simples de cintilografia, ao invés de já serem encaminhadas para avaliações mais complexas e caras. “Seguir uma escala de diagnóstico é fundamental”.

A busca pela excelência é tão grande que, até hoje, diversos profissionais associam a medicina nuclear em Campos ao nome de Dra. Cintia. Isso, segundo ela, aumenta a responsabilidade junto à especialidade. “Nós primamos pela qualidade, conforto e bem-estar dos pacientes, dispondo de salas estruturadas e devidamente equipadas, tendo uma equipe de técnicos e cardiologistas extremamente experientes. Hoje, muitos ex-professores são pacientes da clínica e fazem seus exames de rotina conosco e também indicam seus pacientes”, afirma a Dra. “A Multimagem/Cintilog Diagnósticos carrega consigo todo o know-how no desenvolvimento e aplicações para todos os exames feitos pela especialidade. A Medicina Nuclear e a radiologia, juntas, seguem um só objetivo: oferecer o melhor em diagnóstico por imagem ao paciente”.

Texto produzido em: 12/12/2016