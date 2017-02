Mania de Saúde: Sempre ao seu lado

O Mania de Saúde sempre buscou estar ao lado dos leitores desde a sua fundação, mesmo que para isso tenhamos que ir aonde eles estão. O nosso site sempre atualizado é uma das provas deste compromisso que temos com você, leitor, há tantos anos. E, além disto, nossa equipe de reportagem e distribuição mais uma vez se deslocou neste verão para permitir que a informação e a prestação de serviço chegassem até suas mãos através da nossa edição física, carro-chefe do jornal. Para isso, percorremos todo o litoral do interior do estado, entregando as nossas edições do Norte Fluminense e Lagos e do Noroeste Fluminense para que, mesmo durante as suas férias, você possa desfrutar de boa informação e prestação de serviço.

A nossa equipe de reportagem também não brinca em serviço e vai onde a notícia está. O Mania de Saúde entende que o leitor merece respeito e, durante o mês de janeiro, além da cobertura do Norte Fluminense com base em Campos e do Noroeste, centrada em Itaperuna, fomos até a praia de Guarapari, reduto de descanso de muitos dos nossos leitores, principalmente neste ano, para noticiarmos o que de mais importante anda acontecendo pela praia, de forma que as notícias impressas em nossas páginas estejam sempre de acordo com a necessidade de quem as lê. Como em todos os anos, fomos muito bem recebidos por onde passamos, recebendo abraços fraternos e cumprimentos de gente de todo o país, que, quando impossibilitada de nos acompanhar através do jornal impresso, segue nossas notícias através da versão on-line.

2017 está só começando, mas reafirmamos o nosso slogan: Mania de Saúde, sempre ao seu lado.

Texto produzido em: 22/01/2017