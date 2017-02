Mais segurança para a família

Tem chamado a atenção, em Guarapari, o policiamento realizado pela Operação Verão nas orlas do município. Mesmo em dias de semana, é possível notar a presença de diversos policiais fazendo a vigilância dos banhistas e dos cidadãos. Isso para não falar nos agentes de trânsito, que vêm ajudando diversos turistas na cidade, orientando e dando informações sobre o tráfego nas praias e nas principais avenidas.

Todo esse contingente acaba proporcionando uma grande sensação de segurança, fazendo com que o público fique bem mais à vontade em Guarapari. Na Praia do Morro e nas Castanheiras, por exemplo, a tranquilidade reina absoluta, permitindo às famílias de vários lugares do país um maior aconchego na hora de curtir as águas capixabas.

O policial civil Paulo de Tarso e a assistente social Mariana Bartholazzi, de Bom Jesus do Itabapoana, aproveitavam o momento de lazer com o pequeno Daniel Bartholazzi da Silveira, de 1 e 7 meses, na Praia das Castanheiras. Eles elogiaram a tranquilidade de Guarapari. “O verão está muito bom, Guarapari sempre prima bela beleza e pelo bem-estar. É um local propício à família. Aqui, no centro, temos muitas opções de lazer. Existem vários restaurantes, praças, lojas, cinema... Enfim, diversão é o que não falta para o turista”, disse Mariana. “Isso para não falar nas belezas naturais. Por isso Guarapari atrai tanta gente”.

Paulo de Tarso também elogia a infraestrutura, que, no entanto, poderia receber mais atenção nos dias de maior movimento. “A infraestrutura para o banhista está excelente. O policiamento também é visível, mas o efetivo deveria ser maior em ocasiões especiais. Na virada do ano, por exemplo, o número de pessoas na areia e nas ruas era gigantesco, mas o efetivo estava muito aquém. Felizmente, não houve percalços. Porém, quando há multidões assim, é preciso um cuidado maior. Mas, no geral, não temos do que reclamar de Guarapari. É um lugar especial”.

Operação Verão – Guarapari recebeu aproximadamente 150 policiais para o policiamento diário, além do patrulhamento ostensivo já realizado pelo 10º Batalhão. O trabalho está sendo realizado com militares a pé, em bicicletas, motos, viaturas e cavalo, além das ações táticas. Tudo para a segurança dos cidadãos e dos turistas.

Texto produzido em: 23/01/2017