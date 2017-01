Lutador de Campos em carreira internacional

O lutador campista Ary Santos está perto de alçar voos maiores na carreira do MMA (Mixed Martial Arts). Dono de quatro cinturões no Brasil e na América da Sul, o atleta foi convidado para lutar nos Estados Unidos e está de malas prontas para “ganhar o mundo” dentro do octógono.

Aos 30 anos e com sete de carreira, Ary coleciona 15 vitórias e quatro conquistas na categoria leve. O primeiro cinturão foi o Super Heroes em 2014, depois veio o título internacional com o 300 Sparta em 2015, em seguida o Nativas Fight Gladiator e o Arena Fight Night, ambos em 2016.

“Já conquistei o que podia conquistar na minha categoria aqui no Brasil e já tenho mais adversários, por isto estou em busca de novos e maiores desafios para minha carreira. Sei do meu potencial e que posso ir muito além. Surgiu o convite para lutar fora do país, em um evento americano, e estou bastante contente”, declara o lutador, que está agilizando a documentação para conseguir o visto. “Espero poder lutar lá nos Estados Unidos ainda este ano. Estou muito motivado com este novo projeto”.

Os planos de Ary são ambiciosos. O início da carreira internacional é apenas uma ponte para um sonho maior: lutar no UFC (Ultimate Fighting Championship), o principal evento de lutas do mundo na atualidade. “O sonho de qualquer jogador de futebol é disputar uma Copa do Mundo, o meu, como lutador, é lutar no UFC. E não quero apenas lutar, quero ser campeão”, afirma em tom confiante, já mirando o americano Eddie Alvarez, atual campeão dos leve do UFC. “Ele é o melhor do mundo atualmente, se quero ser o melhor tenho que vencê-lo”.

O técnico Leandro Sete Bala vê características em Ary para ser um dos melhores lutadores do mundo na categoria dos leve. “Ele é um lutador completo. O Ary é bom na trocação e na luta de solo, é um cara que não tem medo de lutar e encara qualquer um da mesma forma. Potencial ele tem, precisamos trabalhar mais e poder mostrar isso ao mundo”, contou o treinador, revelando que programa uma temporada de treinos fora do Brasil. “Estamos planejando passar um mês treinando muay thai na Tailândia, que é o berço desta modalidade, e mais um tempo trabalhando o wrestling já nos Estados Unidos”.

Texto produzido em: 26/10/2016