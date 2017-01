Já escolheu o destino de verão?

As férias de final de ano, enfim, chegaram. É hora de reunir a família, fazer as malas e pegar a estrada. O litoral é, sem dúvidas, a preferência dos turistas. A Região dos Lagos, por exemplo, recebe pessoas de todo lugar do Brasil e até turistas estrangeiros em suas praias de água cristalina e belezas naturais encantadoras. Tem quem prefira viajar para o litoral capixaba ou aqueles que planejam até mesmo uma viagem internacional, para resorts em Punta Cana, na República Dominicana.

A Ilha do Japonês, em Cabo Frio, por exemplo, é paradisíaca com águas cristalinas e cor azul turquesa. Um pequeno balneário dentro do canal de Itajuru que atrai famílias, principalmente as crianças. A natureza ao redor encanta os praticantes de trilhas que podem ir até o Farol de Cabo Frio que fica no alto do morro próximo da ilha. Outra trilha leva até a praia Brava que é o reduto de surfistas e naturistas.

No litoral capixaba, além de Guarapari, destino muito procurado pelos campistas, outros municípios do sul do Espírito Santo são opções de lazer, como Marataízes. A Lagoa do Siri é um dos mais frequentados da cidade por possuir uma estreita faixa de areia dourada com águas calmas, ideal para as crianças banharem-se sem grandes preocupações. A proximidade com a praia é mais um atrativo para os turistas. Uma faixa de areia de poucos metros divide a lagoa do mar.

Quem dispõe de mais tempo e mais recursos também pode optar por uma viagem internacional, como Punta Cana, na República Dominicana. As atrações principais do local são os resorts de cinco estrelas ou mais, com tudo incluído – desde as refeições às bebidas alcoólicas –, fazendo a alegria de quem visita o lugar. O que torna o lugar ainda mais atraente são os valores, que competem diretamente com os destinos do nordeste brasileiro.

As opções são inúmeras para quem deseja curtir a estação mais quente do ano, seja na Região dos Lagos, no Espírito Santo, em viagens internacionais ou qualquer outro destino, o importante é garantir a diversão com responsabilidade e segurança.

Macaé também se destaca

Considerada uma das praias mais famosas de Macaé, a praia dos Cavaleiros está localizada no bairro de mesmo nome, no centro da cidade. Com uma beleza exuberante, possui uma grande faixa de areia clara, além de mar azul esverdeado. O local recebe muitos turistas durante a temporada, além dos próprios moradores da região, por possuir uma boa infraestrutura com bares e restaurantes. A praia é convidativa para toda a família, que pode desfrutar de uma beleza única, tranquilidade e comodidade. Há quem diga que a praia dos Cavaleiros é a “Copacabana” de Macaé, pois recebe muitos turistas e é uma das praias mais frequentadas do município.

Ela também acaba servindo de refúgio para diversos funcionários das empresas de Macaé, que às vezes não podem tirar férias por agora, mas podem descansar na praia nos fins de semana, onde há, inclusive, diversas opções de eventos, pois, além do poder público, vários lojistas costumam fazer promoções ou eventos próprios em seus respectivos negócios.

Texto produzido em: 16/11/2016