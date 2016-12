iPhone 7 chega com tudo!

O Brasil inteiro aguardou a chegada do mais recente lançamento da Apple, o iPhone 7, que melhora consideravelmente as partes mais importantes da experiência com o aparelho. Ele traz um conjunto de câmeras completamente novo, o melhor desempenho e a maior duração de bateria até hoje, sistema de alto-falantes estéreo e tela com mais brilho e cores, além de ser resistente à água e respingos. O design do iPhone 7 atingiu um nível sem precedentes de precisão e inovação. A cor preto brilhante é diferente de tudo que a Apple já tinha feito, a estrutura é resistente à água, o botão de Início foi reinventado e a construção unibody dá a sensação de continuidade em todo o aparelho.

Junto com o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus, a empresa apresenta duas novas cores: preto matte, bem escuro e com bonita textura, e preto brilhante, tão profundo que parece se fundir com o vidro. Os dois modelos (de 4,7 e 5,5 polegadas) são feitos com o resistente alumínio série 7000 e também vêm nas cores que o mundo já adora: prateado, dourado e cor de ouro rosa.

O iPhone 7 Plus não tem apenas um sistema de câmera completamente novo – tem dois. Além da câmera de 12MP com grande-angular, outra câmera de 12MP com teleobjetiva aproxima ainda mais a imagem para um zoom com mais qualidade, mesmo à distância.

Washington Andrade, da loja Chequer Info, conta como foi a expectativa do itaperunense para a chegada da novidade. “Já existe uma grande procura pelo aparelho, as pessoas estão muito antenadas no que diz respeito aos produtos da Apple. Elas vêm até a loja e querem saber detalhes do lançamento, buscando esse primeiro contato com o iPhone 7. Com o iPhone 6 ocorreu um boom semelhante. Nós já tínhamos uma lista de espera de clientes que aguardavam ansiosamente pelo aparelho. São consumidores muito ligados em tecnologia e que, independente de preço ou qualquer outra coisa, querem o melhor para o seu dia a dia. E a marca Apple se tornou sinônimo de qualidade. O sistema operacional do iPhone é imbatível”, declarou Washington.

Além de todos os benefícios, o iPhone também conta com muitos acessórios, que agradam ainda mais o seu perfil de consumidores.

Texto produzido em: 13/09/2016