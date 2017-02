Guardas em forma

O trabalho de um guarda municipal não é dos mais fáceis. O fato de estar preparado para servir a população gera inúmeras cobranças, desde o aspecto psicológico ao físico. Para estar apto para a função e desempenhar um bom papel junto à sociedade, o guarda precisa ter qualidade de vida. Foi pensando nisto que a corporação implantou o Centro de Qualidade de Vida Anderson Damasceno, que completou um ano em novembro de 2016 e tem contribuído para mudar a história dos guardas em Campos.

Muitos dos guardas enfatizam a melhora no desempenho profissional dos servidores desde que eles começaram a cuidar mais da saúde e do aspecto físico. “É notório a melhora profissional e pessoal de cada guarda que iniciou esse trabalho de condicionamento físico em nossa academia própria. O resultado é bom para nós e bom para corporação como um todo. Antes do aspecto profissional, precisamos levar em conta o lado humano”.

Em uma manhã quente de quarta-feira, sete guardas - cinco homens e duas mulheres - se revezavam entre os aparelhos da academia. Apesar de ser uma academia semelhante a tantas outras, ali o objetivo vai além da estética e da saúde. “Queremos ter uma vida mais saudável para exercer o nosso trabalho de servir a sociedade da melhor maneira. A nossa qualidade de vida caminho junto ao nosso trabalho”, afirmou a guarda Edilene Pereira.

Os profissionais de educação física e também guardas, Rodrigo Rangel, Carlos César e Gerson, são os responsáveis pelo treinamento dos colegas. “A gente usa o conhecimento técnico junto com a necessidade física que um guarda precisa ter para desempenhar um bom trabalho e também para ter uma melhor condição de vida”, comentou Rodrigo, destacando casos de colegas que superaram o sedentarismo e os maus hábitos e ganharam qualidade de vida.

A guarda Geane Cruz ressalta outro aspecto que o Centro de Qualidade de Vida Anderson Damasceno gerou para a corporação. “Isso promove também a interação entre os colegas e ajuda a relaxar. O trabalho, por vezes, pode ser estressante, mas quando a gente chega aqui é uma terapia. Este espaço não é bom somente para o corpo, mas também para a nossa mente”.

Texto produzido em: 08/12/2016