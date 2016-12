Foco na Atualização

A fotógrafa Paula Silveira, na foto, com o palestrantre André Mansano, acaba de chegar do I Congresso Capixaba de Fotografia realizado em Vitória/ES, entre os dias 9 e 10 de novembro. O evento contou com vários palestrantes de peso do mundo da fotografia. A profissional relata o poder transformador de aprender a enxergar com os olhos da alma e assim manter sua própria referência retratando emoções e sentimentos