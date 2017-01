Ferreira Gullar e suas muitas vozes

2016 vai ficando para trás no retrovisor, mas o ano pregou ainda uma última peça para os amantes da arte. Durante o ano, nos despedimos de figuras importantes, como os cantores Prince, David Bowie, Cauby Peixoto, as atrizes Elke Maravilha e Tereza Rachel e os atores Umberto Magnani e Domingos Montagner. E, no apagar das luzes de 2016, as muitas vozes de Ferreira Gullar se calaram. O poeta, teatrólogo e escritor maranhense morreu na manhã do dia 04 de dezembro, aos 86 anos, no Rio de Janeiro.

A grandeza da perda é fácil de ser entendida. Gullar era visto como o “último grande poeta brasileiro”, palavras que Vinicius Morais proferia já na década de 1970.

José de Ribamar Ferreira descobriu a poesia moderna apenas aos dezenove anos, ao ler os poemas de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Durante o exílio, em Buenos Aires, escreveu “Poema Sujo” (um longo poema de quase cem páginas) que é considerado a sua obra-prima. Ele causou enorme impacto ao ser editado no Brasil e foi um dos fatores que determinaram a volta do poeta a seu país. “Poema Sujo” foi traduzido e publicado em várias línguas e países.

Outro campo de atuação de Ferreira Gullar foi o teatro. Após o golpe militar, ele e um grupo de jovens dramaturgos e atores fundaram o Teatro Opinião, que teve importante papel na resistência democrática ao regime autoritário. Nesse período, escreveu, com Oduvaldo Vianna Filho, as peças “Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come” e “A saída? Onde fica a saída?”. De volta do exílio, escreveu a peça “Um rubi no umbigo”, montada pelo Teatro Casa Grande em 1978.

Gullar esteve em Campos pela última vez em 2014, na Bienal do Livro e o Mania de Saúde ouviu o poeta. Ele falou sobre como nasce um poema. “Se Dante tivesse morrido com 30 anos, a ‘Divina Comédia’ não existiria. Por acaso, ele não morreu. O acaso é um fator decisivo na vida. Quase tudo o que existe vem do acaso. Mas não é só o acaso. É também a necessidade. Vou dar um exemplo disto. Eu estava na casa da Cláudia (porque nós sabiamente moramos em casas separadas) e, ao abrir a porta e dar com o jardim, senti um cheiro, um perfume de jasmim. O jasmineiro estava exalando por inteiro. Fiquei atordoado por aquela agressão do jasmineiro. Peguei um maço de flores e suguei o aroma. Mas aquele cheiro, que era suave no ar, quando eu coloquei bem perto do nariz, se tornou selvagem. Peguei o carro e fui embora atordoado pelo jasmim. No dia seguinte, senti a necessidade de fazer um poema a partir daquela agressão que eu sofri pelo jasmineiro naquela noite. Peguei uma folha de papel em branco diante de mim e pensei: ‘O que eu vou escrever? Não sei’. O poema não existe, só existe a lembrança daquela experiência. Então, numa folha em branco, tudo é possível. A probabilidade é infinita diante de uma folha em branco. Mas, quando eu escrever a primeira palavra, esta probabilidade diminui. A segunda palavra está determinada pela primeira e, assim, o poema vai nascendo do acaso e vai se tornando necessário. A certa altura, só entra nele a palavra necessária. Com isso, quero mostrar como o acaso vira necessidade, como a vida é inventada. Se eu tivesse ficado mais tempo ou dormido na casa da Cláudia, não haveria este poema. Eu tenho um poema conhecido, que é o ‘Poema Sujo’, escrito no exílio. Se os militares não tivessem me obrigado a ir embora do Brasil, eu não o teria escrito. Hoje eu não sei se era melhor não o ter escrito e ter ficado em casa”, finalizou, em tom de brincadeira.

Texto produzido em: 17/11/2016