Faça a revisão e viaje com segurança

As tão sonhadas férias de fim de ano chegaram e você está pronto para pegar a estrada com a família, em direção às praias ou para visitar parentes em outras cidades. Mas esta é época em que o carro mais começa a apresentar problemas. A cena não é difícil de acontecer, principalmente para os motoristas que esquecem da revisão antes de uma longa viagem.

Isso porque existem alguns itens que devem ser observados em toda revisão de carro. Muitos deles, inclusive, podem ser observados em casa, seguindo as orientações do manual do veículo, como óleo, água e o estado do limpador de para-brisa.

Já para uma revisão mais completa e segura, o mecânico é imprescindível. Ele é o único que pode avaliar com detalhes as peças e detectar problemas graves que estão colocando a segurança em risco. “A revisão deve ser feita com responsabilidade e seguindo a recomendação do fabricante. Temos que deixar o veículo em perfeitas condições para uma viagem longa, priorizando a segurança e o conforto da família”, afirma o mecânico Wodson Carvalho, proprietário da W & V Mecânica.

Ao rodar por longas distâncias, o motor é submetido a um esforço maior do que no ciclo urbano. Por isso, antes de viajar, é importante checar o nível dos fluidos, a validade e os respectivos filtros, assim como a presença de vazamentos: líquido de arrefecimento, óleo do motor e transmissão, fluido de freio, direção hidráulica e embreagem, e ainda o nível do combustível do reservatório de partida a frio (para carros flex). Se o prazo de troca de filtros e fluidos estiver próximo, não há mal nenhum em adiantá-lo.

O fluido de freio, por exemplo, é responsável por transmitir a força do pedal até às rodas, e uma das suas principais características é absorver a umidade do ambiente. A troca deste fluido é necessária, pois o excesso de água pode prejudicar o sistema geral de frenagem, impedindo o bom funcionamento e comprometendo a segurança.

A recomendação é que, a cada seis meses, ou após 10 mil quilômetros rodados, o carro seja revisado. A revisão preventiva que normalmente observa desde itens básicos óleo e velas até filtros, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, com o passar do tempo, passará a ter mais peças danificadas.

“A revisão é uma ação preventiva, e que, com certeza, sai mais em conta do que uma ação corretiva. Os equipamentos em um carro têm vida útil estabelecida pelo fabricante. As pessoas acabam não lembrando disto e só vão se dar conta quando o carro apresentar problemas. Há casos em que os defeitos por falta de revisão podem colocar a família em risco. Então, antes de sair, é melhor verificar as condições do veículo”, comentou Wodson. “Quem já teve problemas com o carro por falta de revisão aprendeu a lição e já não quer correr mais riscos. É importante ter cuidado para evitar passar pela mesma coisa”.

Texto produzido em: 09/12/2016