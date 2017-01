Evite riscos na praia!

O verão e o calor estimulam a prática de exercícios, seja ao ar livre nos finais de semana ou uma rotina frequente de atividade física nas academias ou clubes. Independentemente de qual seja o objetivo – emagrecer ou ter mais qualidade de vida –, a prática de qualquer esporte ou atividade requer informações e preparo prévio para evitar lesões. É muito comum, nesta época do ano, as modalidades praticadas na areia, e a atenção deve ser redobrada para que a diversão e o lazer não termine em dor.

O médico ortopedista Dr. Vitor Périssé destaca a importância do exercício físico ou esporte ser praticado com responsabilidade, para que o prazer de se exercitar não se torne um problema de saúde. “A atividade física previne uma série de doenças, ajuda no controle do peso e promove o bem-estar, mas a prática incorreta pode levar a dores e causar lesões musculosqueléticas e articulares se não houver cuidados prévios e também aquecimento e alongamento adequados”, disse.

Nem sempre o corpo dá sinais de que tem algum problema. Por isso é importante fazer uma avaliação médica antes de começar qualquer atividade física. “É preciso investigar se não há nenhuma alteração que possa se manifestar com a prática, sobretudo se o paciente já sente alguma dor. Então, além do check-up com o cardiologista, é recomendado uma consulta com o ortopedista antes de iniciar qualquer esporte para analisar algumas questões, até mesmo uma lesão prévia”.

Com o aumento da procura pelos exercícios físicos, seja à beira do mar, nos clubes ou nas academias, o número de pacientes no consultório também aumenta. “Os homens, em sua maioria, aparecem com dores nos ombros por causa dos exercícios com carga em academias e com lesões nos joelhos e tornozelos por conta do futebol, do futevôlei e de outras modalidades que provocam algum tipo de torção e impacto. As mulheres já sentem mais dores na coluna lombar e nos membros inferiores provenientes do excesso de carga ou da execução errada de exercícios na academia”, comentou Périssé, demonstrando preocupação com as modalidades praticadas na areia. “A areia não é muito amiga das articulações do corpo humano. O solo irregular acaba sendo mais propício para algumas lesões. Então, todo cuidado é pouco”.

Por fim, o ortopedista recomenda um conjunto de ações para aqueles que desejam levar uma vida “fitness” no verão e ao longo de 2017. “O ideal é um preparo progressivo e com orientação profissional. Depois de visitar o ortopedista e o cardiologista para dar início à atividade física, é bom ter um profissional de educação física ao lado para um trabalho de fortalecimento muscular de forma correta e para diminuir os riscos de lesões e dores no esporte que deseja praticar. Orientação e responsabilidade geram mais segurança e permitem uma evolução física com qualidade”, concluiu Périssé.

Texto produzido em: 09/12/2016