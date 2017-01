Esse gato é para casar

No estudo comportamental de felinos aprendemos que as fêmeas (gatas) escolhem seus parceiros criteriosamente. Elas são muito exigentes. Não cruzam com qualquer desconhecido.

Elas gostam de machos forasteiros, que estão de passagem; elas preferem sempre gatos conhecidos; bons caçadores, caseiros que sejam parceiros nas brincadeiras, que durmam junto, que se cocem e que estejam sempre por perto para defender o território e ajudar a alimentar a prole.

Partindo desse princípio, o meu paciente, o “Eurico Miranda” (nomeado em homenagem ao presidente do Vasco da Gama), gato da Glaucia R. G. Couto e do Paulo Rogerio, era um exemplo. Ele foi envenenado com chumbinho e veio para ser cuidado aqui na Procamp estava muito mal, ficou internado no soro, foi medicado e se recuperou.

Voltando para casa, para o conforto do lar onde sua caminha, água e ração o esperavam, de repente ele sumiu; deu uma voltinha e trouxe na boca um filhotinho de pouco mais de um mês, que era igualzinho a ele.

Ninguém nunca viu a mãe, que possivelmente deve ter sido envenenada também e sucumbiu, mas o pai extremoso trouxe o seu filhote para sua casa onde havia: comida, amor e carinho para sua família humana cuidar.

Texto: 05/12/2016