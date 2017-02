Espírito Santo não é só praia!

Quem pensa que o Espírito Santo, reduto de verão de muitos campistas, é só de belas praias está errado. O estado vizinho tem inúmeras belezas naturais que atraem turistas de todo o país, principalmente no verão. Um dos destinos mais procurados é o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, com queda d’água de 144 metros e trilhas de fácil acesso.

O Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça está localizado no Município de Alegre, distante aproximadamente 33 quilômetros da sede municipal e 228 quilômetros da capital do Espírito Santo. O acesso se dá por estrada pavimentada com calçamento de paralelepípedo em perfeitas condições de tráfego de veículos de pequeno porte. Saindo de Alegre, o acesso é pela BR-482, sentido Guaçuí. A 12 quilômetros de Alegre, no distrito de Celina, deve-se seguir à direita pela rodovia ES-185 sentido Iúna.

Uma família de Campos, que regularmente passa alguns dias das férias em solo capixaba, resolveu mudar um pouco o roteiro e trocou as praias de Guarapari pela Cachoeira da Fumaça. “A gente gosta muito do Espírito Santo, das praias de Guarapari, mas o lado aventureiro falou mais alto desta vez. Procuramos algo diferente para curtir aqui no verão e tivemos muitas recomendações sobre o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça. Não pensamos duas vezes. Reunimos a família e viemos conhecer. Todo mundo aprovou”, afirmou Luciano Barreto, acompanhado da esposa, dos filhos, dos genros e de outros familiares.

O Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça foi criado através do Decreto nº 2.791-ES (24 de agosto de 1984) e complementado através do Decreto nº 4.568-E (21 de setembro de 1990), quando então o Governo do Espírito Santo, atendendo uma demanda dos moradores dos municípios de Alegre, Guaçuí e Castelo, desapropriou uma área de 27 hectares, coberta basicamente de pastagem, mas que continha a cachoeira do rio Braço Norte Direito ou Cachoeira da Fumaça.

O rio Braço Norte Direito, além de contribuir com a beleza cênica do local, através da Cachoeira da Fumaça com seus 140 metros de queda, é um afluente do rio Itapemirim, abastecendo vários centros urbanos.

Texto produzido em: 23/01/2017