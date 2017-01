Escola que forma e transforma

Um questionamento comum, nesta época do ano, é a educação dos filhos. Antes de sair em busca de uma instituição de ensino, os pais precisam estabelecer critérios e considerar as escolas que trabalham o conteúdo com a formação humanística, aliando tradição e modernidade, a fim de que a sala de aula seja uma extensão dos valores do lar.

É o que destaca o gestor do Colégio Bittencourt, Guilherme Bittencourt, em entrevista ao Mania de Saúde. “A escola atual é a que forma e transforma. A educação vai além dos livros. Os pais precisam levar isto em consideração quando procuram uma escola para os seus filhos. No Bittencourt, procuramos manter a tradição de mais de 100 anos com a modernidade do sistema de ensino Pearson, que atua em mais de 100 países há mais de 135 anos. É preciso uma base sólida para a construção do saber, do conhecimento, do aprendizado”, disse.

A identificação dos pais com os valores da escola é o primeiro passo para a escolha. Avaliar o projeto pedagógico também é primordial, já que ele reflete a filosofia da escola e delineia o processo de ensino, englobando o material pedagógico (livros, apostilas, jogos e aparelhos eletrônicos) e as formas de avaliação (provas e trabalhos).

“Nosso material didático é baseado em três perspectivas teórico-metodológicas: interacionismo, interdisciplinaridade e pensamento complexo. O interacionismo é uma concepção que prioriza análise dos reflexos do mundo exterior dos indivíduos, uma visão sociocultural. A interdisciplinaridade fundamenta-se no esforço para superar a visão fragmentada do conhecimento. Embora seja aprendido individualmente, o saber é uma totalidade. A proposta para o modelo de pensamento complexo é a visão de equilíbrio entre o pensamento linear e o sistêmico, que pode ser traduzida, por exemplo, entre razão e intuição, indivíduo e grupos, conteúdos e processos, conhecimento e imaginação, quantidade e qualidade, avaliação e aprendizagem”, afirma Guilherme, destacando a qualificação dos profissionais de acordo com a metodologia da escola.

O Colégio Bittencourt trabalha do ensino infantil, passando pelo fundamental I e fundamental II, até o ensino médio. A educação infantil atende alunos a partir de 04 meses a 05 anos e 11 meses de idade (creche e pré-escola), com salas amplas e arejadas, sala de musicalidade, artes, recreação e leitura, entre outras.

O ensino fundamental I (1º ao 5º ano) é baseado na aquisição de conhecimentos, permitindo que o aluno desenvolva habilidades através de oficinas de musicalização, culinária, reciclagem e contação de histórias. No ensino fundamental II (6º ao 9º ano), o processo de aprendizado é ampliado e direcionado com diversos projetos, como o Grafite na Escola - Arte Contemporânea, Olimpíada de Matemática, projeto Curta Metragem, projeto Pequeno Escritor – Redação, entre outros.

No ensino médio, o Bittencourt trabalha para consolidar os conhecimentos adquiridos, com conteúdos e metodologia adaptados para o vestibular, além de auxiliar o adolescente a se preparar para a vida, transmitindo valores e promovendo reflexões sobre questões que vão além da sala de aula.

Cidadania também se aprende em casa

Há alguns temas na Educação que passaram a ser, praticamente, de exclusividade da escola. A falta de tempo dos pais e mesmo as mudanças ocorridas na sociedade trouxeram dúvidas acerca do que é da alçada da escola e o que é da família. Existe essa divisão? Família e escola devem estar unidas com os mesmos propósitos. Educar é formar em plenitude. É preparar para a vida e para viver em sociedade.

O exercício consciente da cidadania é um desses temas. Ser cidadão é ter consciência de que seus atos influenciarão o outro e, portanto, deve-se refletir sobre as consequências de cada atitude diariamente, em casa ou na escola, desenvolvendo discernimento embasado em princípios éticos.

Assim, cada ato passa a ter um sentido maior: se o pai estaciona em local proibido, não dá passagem a um pedestre sobre a faixa, “fura” um sinal vermelho ou xinga outro motorista, está dando mostras de que leis e regras sociais podem ou não ser cumpridas, tudo depende da “necessidade do momento”. Passa a ideia de que não é necessário ter autocontrole, pois reage impulsivamente a algo de que não gosta sem se preocupar com as consequências.

Em outras ocasiões, pode criticar a corrupção, a falta de ética e atitudes imorais e, em outros momentos, tentar “dar um jeitinho” para não pagar uma multa devida, não acatar normas do colégio, simular situações para faltar ao trabalho e outros. Ao observar tais comportamentos, a criança, ou mesmo o adolescente, passa a interpretar ação e reação de forma dúbia e interiorizá-las de acordo com seu crivo pessoal.

Portanto, temos o dever de, como adultos, lembrar de que somos responsáveis pelo que passamos para nossos filhos e alunos e que estamos diante de uma personalidade em construção, cheia de ideias, sonhos e expectativas e não podemos nos abster de ajudá-los a construir uma sociedade melhor.

Vania Bittencourt – Consultora Pedagógica do Colégio Bittencourt, Psicóloga, Especialista em Adolescência e Gerente Pedagógica do Sistema de Ensino Dom Bosco

Texto produzido em: 06/12/2016