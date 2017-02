Encanto para todas as idades

Guarapari recebe uma quantidade gigantesca de turistas todos os anos. Mas como é o olhar de quem conhece a praia há mais tempo do que os banhistas de primeira viagem? Como eles enxergam as mudanças que ocorreram na orla capixaba ao longo do tempo?

A professora Veralucia Teixeira Lessa, de Bom Jesus do Itabapoana, pode falar com propriedade sobre o assunto. Veranista há anos na Praia das Castanheiras, ela contou um pouco sobre as transformações que viu Guarapari passar nas últimas décadas. “A cidade mudou muito. Ela sempre foi bastante frequentada, mas, a cada ano, o número de turistas é maior. Acredito que isso se dê pelo público que chega aqui pela primeira vez. Antigamente, quase não víamos pessoas da região dos Lagos ou até mesmo do Rio de Janeiro vindo para cá. Há poucos anos, porém, elas vieram e logo espalharam a notícia. E isso acontece com pessoas do Brasil inteiro. Então, Guarapari deixou de ser um local somente buscado pelas pessoas do Espírito Santo ou do interior fluminense. Se tornou um dos grandes atrativos para o país”, afirmou.

Quanto à infraestrutura, Veralucia comenta que Guarapari se modernizou e isso ajudou a absorver a massa de novos turistas. “O número de prédios e pousadas cresceu nas últimas décadas e o poder público fez diversas obras pela orla. Hoje ela está moderna, atraente e valoriza o pedestre. Outra coisa que melhorou foi o comércio. Surgiram novos restaurantes, veio o shopping, supermercado de grande porte e vários outros empreendimentos que fomentam o turismo em Guarapari”.

A também professora Verônica Lessa de Carvalho diz que visita a praia capixaba desde criança e, a cada ano, reforça sua preferência pelo lugar. “Não consigo me imaginar sem Guarapari. Faz parte da minha vida, da minha família e sei que isso acontece com centenas de outras pessoas. Por isso é um lugar tão especial. Ele nos encanta a cada dia, mesmo já conhecendo o ambiente há tantos anos. Guarapari é inigualável”, resumiu.

Texto produzido em: 23/01/2017