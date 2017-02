Dicas da Pelle - Fevereiro 2017

Ao contrário do que muitos pensam, no verão podemos fazer vários procedimentos estéticos, faciais e corporais, como a toxina botulínica, preenchimentos, skinboosters, sculptra, radiesse, radiofrequência entre outros.

A toxina botulínica tem como objetivo a paralisação temporária da contração muscular, fazendo com que as famosas rugas de expressão sejam amenizadas.

O preenchimento com ácido hialurônio repõe o volume de determinadas áreas da face e do corpo perdidos com a idade, suavizando rugas e depressões.

Os skinboosters, mais conhecidos como hidratação injetável, constituídos por ácido hialurônico, têm como objetivo a hidratação cutânea, revitalizando a pele e devolvendo o brilho e a maciez perdidos pela ação do tempo.

O ácido L polilático, mais conhecido como sculptra e a hidroxiapatita de cálcio, mais conhecida como radiesse, são bioestimuladores, ou seja, estimulam a formação de colágeno promovendo uma remodelação facial e ou corporal, atuando assim nas rugas e flacidez. Todos esses procedimentos são seguros, sendo todas essas substâncias absorvidas pelo nosso organismo, não tendo riscos futuros para sua pele. Muitos pensam que é preciso esperar o verão passar para iniciar um tratamento. É um mito! Alguns procedimentos são permitidos no verão.

Consulte seu médico para saber a melhor indicação.

Texto: 20/01/2017