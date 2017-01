Desenvolvendo boas ideias

Um dos mercados que não tem tomado conhecimento da alardeada crise é o desenvolvimento de aplicativos. Cada vez mais empresas e profissionais estão se valendo da tecnologia para impulsionar os seus negócios. E uma nova ferramenta tem chamado atenção de quem gosta de comer bem e ser bem atendido. Trata-se do aplicativo Garçom, disponível em Campos e que em breve chegará à Itaperuna. Confira o que diz, ao Mania de Saúde, Raphael Ramos, um dos desenvolvedores do aplicativo.

Mania de Saúde – Como você começou o trabalho de desenvolvimento de aplicativos?

Raphael Ramos – Fomos alunos da UENF, do curso de ciência da computação. Lá eu conheci a programação voltada para smartphones e então comecei a estudar o assunto. Tive a ideia de criar uma empresa que desenvolvesse aplicativos, a Powell Apps. Chamei o Rodrigo Mageste e o Rafael Barcellos, que eram meus calouros, para fazerem parte da equipe. Lançamos alguns aplicativos anteriormente e, este ano, lançamos o Garçom, em Campos.

Mania de Saúde – Explica para os leitores como funciona o Garçom.

Raphael Ramos – O Garçom é um aplicativo que pode ser dividido em duas partes: a primeira é o Garçom Delivery. De qualquer lugar que você esteja é possível encontrar promoções, novos estabelecimentos, cardápios atualizados e realizar seu pedido sem a necessidade de uma ligação. Com alguns cliques na tela, você pede seu almoço, pizza, lanche, comida japonesa etc. Tudo de maneira rápida, fácil e segura. A segunda parte, que está estreando, é o garçom presencial. Você chega no estabelecimento e recebe o cardápio no seu celular, permitindo que os pedidos sejam realizados diretamente pelo aplicativo. Nesse cenário, o garçom do lugar só entrega os pedidos na mesa, e os pedidos são realizados pelo aplicativo Garçom. Essas duas funcionalidades em um único aplicativo.

Mania de Saúde – Como tem sido o feedback com relação ao aplicativo?

Raphael Ramos – Muito legal. Cada dia temos mais usuários e estamos sempre fechando novas parcerias. O garçom é o aplicativo nesse formato com mais opções de lugares em Campos e isso acaba atraindo sempre mais pessoas. Nossa equipe está sempre desenvolvendo novas funcionalidades e escutando nossos parceiros para melhorarmos a aplicação. E é importante frisar que é um aplicativo desenvolvido em Campos para Campos. Nossa ideia é a de sempre resolver os problemas da nossa região.

Mania de Saúde – Como surgiu a ideia do Garçom?

Raphael Ramos – Estava em um bar com amigos, e vimos o quanto era complicado fazer pedidos quando o bar estava cheio. Acabamos deixando de consumir algo pela falta de atendimento. Aí surgiu a ideia de fazer um aplicativo, que recebesse o cardápio atualizado, em que pudéssemos ter o valor da conta em nossas mãos e o melhor, fazer o pedido sem precisar de ninguém. Esse foi o início do Garçom. Durante o desenvolvimento vimos que também seria legal poder fazer pedidos de qualquer lugar, então desenvolvemos o delivery também.

Mania de Saúde – Você está trabalhando em algum novo projeto?

Raphael Ramos – Hoje nossos esforços estão voltados para o Garçom. Além de criar novas funções, estamos analisando outras cidades da nossa região para levar o aplicativo, e Itaperuna é a primeira delas. Mas, em breve, vamos apresentar um novo aplicativo para entrega de produtos. Vamos facilitar o trabalho dos motoboys, diminuir o custo para nossos parceiros e entregar mais rápido para nossos clientes.

Texto produzido em: 01/12/2016