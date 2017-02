De olho nas tomadas

N a hora de comprar um eletrodoméstico, o público normalmente esquece de verificar algo indispensável: o plugue do aparelho a ser inserido na tomada. É comum o consumidor se sentir frustrado ao perceber que o plugue do aparelho novo não encaixa na tomada que ele tem em casa ou no escritório.

Para escapar do problema, há uma série de dicas. Boa parte dos aparelhos eletroeletrônicos, incluídos televisores, aparelhos de som, liquidificadores, batedeiras, furadeiras e telefones sem fio, entre outros, possuem plugues de 10 A (ampères). É importante observá-los. Afinal, os pinos dos plugues de 20 A têm diâmetro maior – são mais grossos – do que os de 10 A e mais usuais em eletrodomésticos de maior potência, como fritadeiras sem óleo, micro-ondas, secadoras de roupas, aparelhos de ar-condicionado, ferros de passar roupas e alguns modelos de secadores de cabelo.

Em razão do diâmetro maior dos pinos dos plugues de 20 A, não é possível encaixá-los nas tomadas de 10 A. Tentar forçar esse encaixe não é uma atitude prudente, assim como tentar resolver o problema com um adaptador com entrada de 20 A e saída de 10 A. Os adaptadores não são certificados. Além de risco de queima do adaptador, da tomada e do aparelho, há perigo de choque elétrico e de curto-circuito, que compromete toda a instalação elétrica da residência.

Quando um eletroeletrônico possui um plugue de 20 A, a única maneira segura de mantê-lo funcionando sem correr o risco de choque ou incêndio é a troca da tomada de 10 A pela tomada de 20 A. É fácil fazer a substituição e indispensável o cuidado de desligar o quadro geral de força antes de realizar a troca. Também deve ser verificada se a bitola dos fios que chegam na tomada é adequada para o novo aparelho ou também precisará ser trocada.

O terceiro pino de um plugue corresponde ao condutor de proteção (“fio terra”). Por norma, todas as tomadas precisam ter três furos, mas os plugues podem variar e ter dois ou três pinos. Essa variação no número de pinos do plugue depende da classe de proteção do aparelho contra os choques elétricos. Aparelhos ditos blindados, isto é, que possuem dupla isolação interna contra os choques, têm apenas dois pinos no plugue. Os que detém apenas uma isolação interna trazem o terceiro pino no plugue para encaixe no terceiro furo da tomada. Nesses aparelhos com três pinos, sob nenhuma circunstância, o terceiro pino deve ser removido ou inutilizado. Isso anularia a proteção do eletrodoméstico contra os choques e deixaria o usuário exposto ao risco.

O eletricista Kayo Pinheiro alerta para a importância de tirar dúvidas com um profissional da área antes de fazer qualquer troca na parte elétrica. “Uma medida interessante é o uso do DR (Diferencial Residual), que elimina o risco do choque elétrico por contato direto ou indireto.

Ao detectar uma fuga de corrente na instalação, o Dispositivo DR desliga o circuito imediatamente. É importante tê-lo no quadro de distribuição. Se por acaso a pessoa tiver contato com a tomada, com o condutor eletricamente carregado ou na hora de conectar algum plugue, o dispositivo desliga o circuito para a pessoa não tomar choque. O DR é uma das coisas mais importantes na instalação elétrica. Criança, por exemplo, tem o hábito de colocar a mão na tomada. Com DR, ao tocar no local, a criança não leva choque. Vale a pena tirar a dúvida com o eletricista sobre isso”, orientou Kayo.

Texto produzido em: 12/12/2016