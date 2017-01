Curta as férias de cuca fresca

Nesse período de férias, muita gente busca “recarregar as baterias”, mas, quando volta ao cotidiano, percebe que muitos problemas continuam lá. Nossa reportagem conversou com a psiquiatra Dra. Janine Leme Novaes sobre esse período.

Mania de Saúde – É comum as pessoas tentarem mascarar situações com a “ostensiva alegria” propagada durante o verão?

Dra. Janine Leme Novaes – A proposta das férias para quem não tem nenhum transtorno psiquiátrico tem essa função mesmo, do descanso, aliviar tensões cotidianas e aproveitar lugares e vínculos sociais. Mas, para quem tem algum transtorno mental, isso não tem o mesmo sentido. Por exemplo, na depressão, o afetado não costuma ter ânimo e nem prazer para as atividades cotidianas e nos vínculos. Costuma até se isolar. É um senso comum e leigo de que estimular novas alternativas, como viagens, podem em si ser o tratamento do transtorno. Na verdade, se a pessoa está afetada em sua saúde mental, ela leva isso na bagagem. Estará deprimida em qualquer lugar. A exigência de que ela se porte diferente em uma situação que deveria ser sentida como alegre pode gerar maior ansiedade. Além disso, o pensamento já tende para o lado negativo. A pessoa pode se sentir incomodando ou inadequada no ambiente, aumentando a vontade de isolamento e frustração. Ao lado disso, o agravamento que o tratamento será adiado e, portanto, com uma previsão de piora do estado.

Mania de Saúde – Outro problema comum é algumas pessoas em tratamento psiquiátrico de leve a moderado se descuidarem nesse período, “se darem alta” sem comunicar ao médico, achando que podem retomar o tratamento após o período de férias por conta própria. Como isso pode trazer prejuízos?

Dra. Janine Leme Novaes – Em geral, a estratégia de se ausentar do ambiente em que se sente mal parece ser “um tipo de tratamento” e isso é estimulado pelo senso comum das pessoas que convivem com ela. É preciso ficar claro que não ajuda fingir que não há um problema. E a crença de que esse problema pode ser tratado em um lugar ou situação temporária nova não tem sustentação. Os transtornos psiquiátricos comprometem emoções e o funcionamento global, e as medicações, quando usadas, têm condições atreladas ao tempo determinado para uso, sem falar nos malefícios de uma interrupção precoce, com recidivas mais frequentes e por vezes mais intensas do problema, além de poder evoluir com formação de comorbidades clínicas que se associam com o prejuízo não tratado.

Mania de Saúde – Por outro lado, você acredita que nesse momento em que as pessoas costumam fazer um balanço de como foi o ano que passou, pode ser uma boa oportunidade para avaliar se algo não está bem e procurar ajuda médica?

Dra. Janine Leme Novaes – Durante o período de festas do final de ano, até por estar associado com se fazer “um balanço da vida”, e às vezes pela pessoa se sentir mais sozinha num período de agenda de muitos eventos sociais e comemorativos em reunião de famílias e amigos, uma situação de perdas recorrentes pode ser vivida mais agudamente. Não é à toa que as tentativas de suicídio e até a consumação de muitos é aumentada nessa época do ano. O período também está associado a um índice maior de rompimentos de relações. Essa época é marcada por um maior número de divórcios e términos de relacionamentos mais duradouros quando se comparada a outros meses do ano e outras festividades. Lógico que isso causa um sentimento de frustração e pode contribuir com períodos de exacerbação e precipitantes de algum transtorno emocional ou mesmo psiquiátrico. As festas de final de ano não estão associadas para todos com sentimentos de melhores dias e alegrias. Acredito que essa é uma excelente ocasião para se examinar como a pessoa reage às situações, identificando problemas que poderiam estar sendo ignorados.

Mania de Saúde – A estação do verão está muito associada aos excessos, principalmente com relação ao álcool. É importante que os pais fiquem mais de olho nos jovens, para não começar uma dependência?

Dra. Janine Leme Novaes – Sim, há sim um aumento do consumo de álcool “justificado socialmente”. A maioria dos transtornos relacionados às dependências químicas trazem no seu histórico o começo do uso de álcool quando crianças e adolescentes. O padrão de uso em pessoas de menor idade congrega imaturidade e impulsividade, o que proporciona o uso abusivo e sem reflexão dos danos que podem ser causados pela toxicidade do álcool. Ainda há o fator que em crianças e adolescentes temos o processo de cognição em desenvolvimento. Então, há o elemento negativo da neurotoxicidade do álcool, que ainda pode levar a distúrbios na formação da personalidade.

Mania de Saúde – Para finalizar, é importante ficar atento à saúde mental em todos os momentos?

Dra. Janine Leme Novaes – Sempre, não existem férias para se cuidar da saúde. Os transtornos mentais costumam afetar o cotidiano das pessoas, com prejuízo no trabalho, estudos, relacionamentos e cuidados com si próprio e com seus dependentes. Isso não pode ser negligenciado.

Texto produzido em; 25/11/2016